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Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы

Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.03.2022

Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы

Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:26

2022-03-02T00:26

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Гатилов также отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России, и Москва давно требовала, чтобы Вашингтон убрал эти вооружения от российских границ. Кроме того, российский дипломат обратил внимание, что США не могут исключить РФ из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, украина, ядерное оружие, сша, москва, оон, геннадий гатилов