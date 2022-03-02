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Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы
Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.03.2022
Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы
Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:26
2022-03-02T00:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ядерное оружие
сша
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Гатилов также отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России, и Москва давно требовала, чтобы Вашингтон убрал эти вооружения от российских границ. Кроме того, российский дипломат обратил внимание, что США не могут исключить РФ из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, ядерное оружие, сша, москва, оон, геннадий гатилов
00:26 02.03.2022 (обновлено: 00:35 02.03.2022)
 
Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы

Постпред России Гатилов: пришло время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду", — приводятся слова Гатилова.

Гатилов также отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России, и Москва давно требовала, чтобы Вашингтон убрал эти вооружения от российских границ. Кроме того, российский дипломат обратил внимание, что США не могут исключить РФ из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:50
НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЯдерное оружиеСШАМоскваООНГеннадий Гатилов
 
 
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