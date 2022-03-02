00:26 02.03.2022 (обновлено: 00:35 02.03.2022)
Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы
Постпред России Гатилов: пришло время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы, заявил в Telegram-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду", — приводятся слова Гатилова.
Гатилов также отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России, и Москва давно требовала, чтобы Вашингтон убрал эти вооружения от российских границ. Кроме того, российский дипломат обратил внимание, что США не могут исключить РФ из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.