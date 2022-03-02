https://ria.ru/20220302/opershtab-1776110307.html

В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики

В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 02.03.2022

В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики

Губернатор Красноярского края Александр Усс создал оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:45

2022-03-02T18:45

2022-03-02T18:45

красноярский край

россия

общество

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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс создал оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщает пресс-служба губернатора.По данным пресс-службы, в состав штаба вошли все вице-премьеры и заместители губернатора края, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев, министр экономики и регионального развития Анна Гарнец, министр транспорта Константин Димитров, министр цифрового развития Николай Распопин, а также спикер краевого парламента Алексей Додатко и глава Красноярска Сергей Ерёмин. Возглавляет оперштаб губернатор Усс.По поручению главы региона первое заседание штаба пройдет уже на этой неделе.

https://ria.ru/20220301/lesa-1775827544.html

красноярский край

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

красноярский край, россия, общество