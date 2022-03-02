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В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики
В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 02.03.2022
В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики
Губернатор Красноярского края Александр Усс создал оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:45
2022-03-02T18:45
красноярский край
россия
общество
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс создал оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщает пресс-служба губернатора.По данным пресс-службы, в состав штаба вошли все вице-премьеры и заместители губернатора края, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев, министр экономики и регионального развития Анна Гарнец, министр транспорта Константин Димитров, министр цифрового развития Николай Распопин, а также спикер краевого парламента Алексей Додатко и глава Красноярска Сергей Ерёмин. Возглавляет оперштаб губернатор Усс.По поручению главы региона первое заседание штаба пройдет уже на этой неделе.
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красноярский край, россия, общество
18:45 02.03.2022
 
В Красноярском крае создали оперштаб по обеспечению устойчивости экономики

Глава Красноярского края Усс создал оперштаб по обеспечению устойчивости экономики региона

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНиколаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс создал оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщает пресс-служба губернатора.
"Он организован с целью стабилизации экономики и выработки мер смягчения последствий санкций. В задачи штаба входит оперативный мониторинг и анализ ситуации в различных отраслях экономики, контроль работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения в регионе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в состав штаба вошли все вице-премьеры и заместители губернатора края, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Александр Ананьев, министр экономики и регионального развития Анна Гарнец, министр транспорта Константин Димитров, министр цифрового развития Николай Распопин, а также спикер краевого парламента Алексей Додатко и глава Красноярска Сергей Ерёмин. Возглавляет оперштаб губернатор Усс.
По поручению главы региона первое заседание штаба пройдет уже на этой неделе.
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