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В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ

В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:26

2022-03-02T18:26

2022-03-02T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 16:45 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено пять мин калибром 82 мм и 19 гранат из АГС; 17:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущены 3 мины калибром 120 мм; 17:10 - н н.п. Марьинка – г. Донецк: выпущена одна мина калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина