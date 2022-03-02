В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: ВСУ совершили три обстрела за полчаса, в том числе по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 16:45 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено пять мин калибром 82 мм и 19 гранат из АГС; 17:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущены 3 мины калибром 120 мм; 17:10 - н н.п. Марьинка – г. Донецк: выпущена одна мина калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины