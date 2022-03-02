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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/obstrely-1776106608.html
В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ
В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:26
2022-03-02T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 16:45 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено пять мин калибром 82 мм и 19 гранат из АГС; 17:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущены 3 мины калибром 120 мм; 17:10 - н н.п. Марьинка – г. Донецк: выпущена одна мина калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина
18:26 02.03.2022
 
В ДНР заявили о трех обстрелах за полчаса со стороны ВСУ

ДНР в СЦКК: ВСУ совершили три обстрела за полчаса, в том числе по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Озеряновку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 16:45 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено пять мин калибром 82 мм и 19 гранат из АГС; 17:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущены 3 мины калибром 120 мм; 17:10 - н н.п. Марьинка – г. Донецк: выпущена одна мина калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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