17:17 02.03.2022 (обновлено: 17:18 02.03.2022)
Москалькова обратится к комиссару ООН из-за притеснения русскоязычных СМИ
Москалькова обратится к комиссару ООН Бачелет из-за притеснения русскоязычных СМИ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила обращения в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за ограничения деятельности русскоязычных СМИ.
"Я подготовила обращения в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет", - сообщила омбудсмен в Telegram-канале.
Также она подготовила обращение в адрес комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.
"Это очень опытные, достойные правозащитники, которые, надеюсь, отреагируют и на нарушение прав наших журналистов. Практически во всех странах Евросоюза сегодня запрещено вещание на русском языке, мы видим, какое сегодня идет попирание права на свободу слова", - отметила уполномоченный.
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В понедельник Москалькова объявила, что обратится к Миятович из-за притеснения россиян, находящихся за рубежом.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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