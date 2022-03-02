https://ria.ru/20220302/nenavist-1775953154.html

В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве

В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве - РИА Новости, 02.03.2022

В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве

Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:04

2022-03-02T01:04

2022-03-02T01:04

в мире

венесуэла

россия

украина

оон

делси родригес

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси Родригес.Лавров во вторник выступал с видеообращениями в ходе Конференции по разоружению и Совета ООН по правам человека. Ряд западных делегаций в знак бойкота покинули зал."В общем доме прав человека продвигают ненависть и нетолерантность в отношении России. Это те же самые ответственные за текущий кризис на Украине. Венесуэла присоединяется к продвижению диалога ради мира", — написала Родригес в Twitter, приложив видео одного из журналистов о том, как зал заседания покидают дипломаты во время обращения Лаврова.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

венесуэла

россия

украина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, венесуэла, россия, украина, оон, делси родригес, буэнос-айрес (город)