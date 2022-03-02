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В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве - РИА Новости, 02.03.2022
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве
Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:04
2022-03-02T01:04
в мире
венесуэла
россия
украина
оон
делси родригес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси Родригес.Лавров во вторник выступал с видеообращениями в ходе Конференции по разоружению и Совета ООН по правам человека. Ряд западных делегаций в знак&nbsp;бойкота&nbsp;покинули зал."В общем доме прав человека продвигают ненависть и нетолерантность в отношении России. Это те же самые ответственные за текущий кризис на Украине. Венесуэла присоединяется к продвижению диалога ради мира", — написала Родригес в Twitter, приложив видео одного из журналистов о том, как зал заседания покидают дипломаты во время обращения Лаврова.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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венесуэла
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украина
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в мире, венесуэла, россия, украина, оон, делси родригес, буэнос-айрес (город)
01:04 02.03.2022
 
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве

Вице-президент Венесуэлы Родригес прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар РИА Новости. Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси Родригес.
Лавров во вторник выступал с видеообращениями в ходе Конференции по разоружению и Совета ООН по правам человека. Ряд западных делегаций в знак бойкота покинули зал.
"В общем доме прав человека продвигают ненависть и нетолерантность в отношении России. Это те же самые ответственные за текущий кризис на Украине. Венесуэла присоединяется к продвижению диалога ради мира", — написала Родригес в Twitter, приложив видео одного из журналистов о том, как зал заседания покидают дипломаты во время обращения Лаврова.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреВенесуэлаРоссияУкраинаООНДелси РодригесБуэнос-Айрес (город)
 
 
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