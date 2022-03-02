https://ria.ru/20220302/nenavist-1775953154.html
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве - РИА Новости, 02.03.2022
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве
Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:04
2022-03-02T01:04
2022-03-02T01:04
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буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Бойкот рядом делегаций онлайн-выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве — это продвижение ненависти к России, следует из заявления вице-президента Делси Родригес.Лавров во вторник выступал с видеообращениями в ходе Конференции по разоружению и Совета ООН по правам человека. Ряд западных делегаций в знак бойкота покинули зал."В общем доме прав человека продвигают ненависть и нетолерантность в отношении России. Это те же самые ответственные за текущий кризис на Украине. Венесуэла присоединяется к продвижению диалога ради мира", — написала Родригес в Twitter, приложив видео одного из журналистов о том, как зал заседания покидают дипломаты во время обращения Лаврова.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, украина, оон, делси родригес, буэнос-айрес (город)
В Венесуэле прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве
Вице-президент Венесуэлы Родригес прокомментировали бойкот выступления Лаврова в Женеве