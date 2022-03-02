https://ria.ru/20220302/nato-1776062443.html
В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда
В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда
Формирование в Европе натоцентричной структуры - это путь в никуда, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:21
2022-03-02T15:21
2022-03-02T19:26
нато
в мире
европа
россия
александр грушко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Формирование в Европе натоцентричной структуры - это путь в никуда, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если поставить во главу угла интересы безопасности, то рано или поздно в Европе должно прийти осознание того, что формирование такой натоцентричной архитектуры - это путь в никуда, это просто превращение себя в объект военного планирования, так мягко скажу", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220302/metody-1776062792.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, в мире, европа, россия, александр грушко
15:21 02.03.2022 (обновлено: 19:26 02.03.2022)
В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда
Замглавы МИД Грушко назвал формирование натоцентричной структуры в Европе путем в никуда