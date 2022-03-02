https://ria.ru/20220302/nato-1776062443.html

В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда

В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД назвали формирование натоцентричной структуры путем в никуда

Формирование в Европе натоцентричной структуры - это путь в никуда, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:21

2022-03-02T15:21

2022-03-02T19:26

нато

в мире

европа

россия

александр грушко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Формирование в Европе натоцентричной структуры - это путь в никуда, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если поставить во главу угла интересы безопасности, то рано или поздно в Европе должно прийти осознание того, что формирование такой натоцентричной архитектуры - это путь в никуда, это просто превращение себя в объект военного планирования, так мягко скажу", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220302/metody-1776062792.html

европа

россия

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Кирилл Волков

нато, в мире, европа, россия, александр грушко