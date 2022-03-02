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Новости Подмосковья
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Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья
Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья - РИА Новости, 02.03.2022
Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья
Почти 2 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:43
2022-03-02T15:44
новости подмосковья
мытищи
серпухов
лобня
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Почти 2 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.Она добавила, что основные вопросами стали уборка наледи и сосулек с крыш и вопросы перерасчетов за коммунальные услуги.Возглавляют список округов-нарушителей Мытищи, где управляющим компаниям предписали устранить 141 факт ненадлежащего содержания МКД, на втором месте расположились Серпухов (140) и Лобня (110).
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мытищи
серпухов
лобня
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мытищи, серпухов, лобня, жкх, московская область (подмосковье)
15:43 02.03.2022 (обновлено: 15:44 02.03.2022)
 

Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОплата коммунальных платежей
Оплата коммунальных платежей - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Оплата коммунальных платежей
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Почти 2 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.
"За два месяца года Госжилинспекция Московской области выявила в многоквартирных домах региона 1 839 нарушений жилищного законодательства и обязала управляющие организации их устранить", - рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
Она добавила, что основные вопросами стали уборка наледи и сосулек с крыш и вопросы перерасчетов за коммунальные услуги.
Возглавляют список округов-нарушителей Мытищи, где управляющим компаниям предписали устранить 141 факт ненадлежащего содержания МКД, на втором месте расположились Серпухов (140) и Лобня (110).
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