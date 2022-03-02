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Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья
Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья - РИА Новости, 02.03.2022
Почти 2 тысячи нарушений устранили в МКД Подмосковья
Почти 2 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:43
2022-03-02T15:43
2022-03-02T15:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Почти 2 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов устранили на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.Она добавила, что основные вопросами стали уборка наледи и сосулек с крыш и вопросы перерасчетов за коммунальные услуги.Возглавляют список округов-нарушителей Мытищи, где управляющим компаниям предписали устранить 141 факт ненадлежащего содержания МКД, на втором месте расположились Серпухов (140) и Лобня (110).
https://realty.ria.ru/20220214/zhkkh-1772711499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, серпухов, лобня, жкх, московская область (подмосковье)