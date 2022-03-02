https://ria.ru/20220302/naemniki-1776082828.html
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину - РИА Новости, 02.03.2022
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:44
2022-03-02T16:44
2022-03-02T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
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дмитрий кулеба
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину.Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, которое планируется укомплектовать иностранцами."Из 16 стран едут добровольцы, их общее число перевалило за тысячу человек и заявки продолжают приходить", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, вооруженные силы рф, донбасс, владимир зеленский, владимир путин
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину