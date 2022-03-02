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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/naemniki-1776082828.html
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину - РИА Новости, 02.03.2022
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:44
2022-03-02T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину.Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, которое планируется укомплектовать иностранцами."Из 16 стран едут добровольцы, их общее число перевалило за тысячу человек и заявки продолжают приходить", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html
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в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, вооруженные силы рф, донбасс, владимир зеленский, владимир путин
16:44 02.03.2022
 
Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину.
Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, которое планируется укомплектовать иностранцами.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран
"Из 16 стран едут добровольцы, их общее число перевалило за тысячу человек и заявки продолжают приходить", - сказал Кулеба на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаВооруженные силы РФДонбассВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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