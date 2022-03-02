https://ria.ru/20220302/nabiullina-1776093015.html

Финансовая система справится с экономической ситуацией, заявила Набиуллина

Финансовая система справится с экономической ситуацией, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.03.2022

Финансовая система справится с экономической ситуацией, заявила Набиуллина

Экономика России столкнулась с нестандартной ситуацией, однако ЦБ все делал для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с любыми шоками, сейчас... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:23

2022-03-02T17:23

2022-03-02T17:23

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экономика России столкнулась с нестандартной ситуацией, однако ЦБ все делал для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с любыми шоками, сейчас она точно справится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Я считаю своей личной целью, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Я очень надеюсь, что вы примите эту цель как свою", - добавила она.Глава ЦБ отметила, что сейчас приходится работать больше обычного, что изматывает психологически и физически. "Мы устаем, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит, поэтому мы должны быть сплоченными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам. Иногда помощь - это сделать что-то по работе, а иногда - просто сказать слова поддержки. ... Спасибо вам за вашу работу каждый день, мы сильная команда, я очень вами горжусь", - заключила глава ЦБ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка.При этом ЕС ранее в среду опубликовал документ о решении отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.

https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина