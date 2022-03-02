https://ria.ru/20220302/muzey-1776115458.html

Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников

Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников - РИА Новости, 02.03.2022

Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников

Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:03

2022-03-02T19:03

2022-03-02T19:03

москва

музей победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/02/1562570254_0:216:2919:1858_1920x0_80_0_0_ad0895c0d1db7608b2273e2677697af5.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой информации, которая льется из интернета и Telegram-каналов", уроки будут проведены в рамках программы "Школьный Музей Победы", сообщает пресс-служба учреждения."За умы наших соотечественников, а особенно молодежи, в последние годы развернулась настоящая информационная война, основанная на лжи и искажении исторической правды. Поэтому необходимо своевременно и актуально реагировать на брошенные нам вызовы, вести разъяснительную работу на понятном молодым людям языке. Уроки на историческом портале История.рф являются ярким примером противодействия врагам на информационном поле. Они доносят правдивые и объективные сведения, предлагая проанализировать текущую ситуацию и понять причины ее породившие", — цитирует пресс-служба ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.По его мнению, слова которого приводит пресс-служба, провести занятия "необходимо в кратчайшие сроки не только в нашем музее, но и в школах – онлайн или очно".Занятия пройдут на площадке Музея Победы, материалы также будут использовать на своих мероприятиях партнеры программы "Школьный музей Победы" в 85 регионах России. Методические рекомендации по проведению уроков будут направлены всем педагогам-слушателям Академии Музея Победы.

https://ria.ru/20220127/beglov-1769878282.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, музей победы