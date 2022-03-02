Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/muzey-1776115458.html
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников - РИА Новости, 02.03.2022
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников
Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:03
2022-03-02T19:03
москва
музей победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/02/1562570254_0:216:2919:1858_1920x0_80_0_0_ad0895c0d1db7608b2273e2677697af5.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой информации, которая льется из интернета и Telegram-каналов", уроки будут проведены в рамках программы "Школьный Музей Победы", сообщает пресс-служба учреждения."За умы наших соотечественников, а особенно молодежи, в последние годы развернулась настоящая информационная война, основанная на лжи и искажении исторической правды. Поэтому необходимо своевременно и актуально реагировать на брошенные нам вызовы, вести разъяснительную работу на понятном молодым людям языке. Уроки на историческом портале История.рф являются ярким примером противодействия врагам на информационном поле. Они доносят правдивые и объективные сведения, предлагая проанализировать текущую ситуацию и понять причины ее породившие", — цитирует пресс-служба ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.По его мнению, слова которого приводит пресс-служба, провести занятия "необходимо в кратчайшие сроки не только в нашем музее, но и в школах – онлайн или очно".Занятия пройдут на площадке Музея Победы, материалы также будут использовать на своих мероприятиях партнеры программы "Школьный музей Победы" в 85 регионах России. Методические рекомендации по проведению уроков будут направлены всем педагогам-слушателям Академии Музея Победы.
https://ria.ru/20220127/beglov-1769878282.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/02/1562570254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0450974cb6da27e0b600d4b561c0688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, музей победы
19:03 02.03.2022
 

Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный музей Великой Отечественной войны
Центральный музей Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой информации, которая льется из интернета и Telegram-каналов", уроки будут проведены в рамках программы "Школьный Музей Победы", сообщает пресс-служба учреждения.
"За умы наших соотечественников, а особенно молодежи, в последние годы развернулась настоящая информационная война, основанная на лжи и искажении исторической правды. Поэтому необходимо своевременно и актуально реагировать на брошенные нам вызовы, вести разъяснительную работу на понятном молодым людям языке. Уроки на историческом портале История.рф являются ярким примером противодействия врагам на информационном поле. Они доносят правдивые и объективные сведения, предлагая проанализировать текущую ситуацию и понять причины ее породившие", — цитирует пресс-служба ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 22:12
Беглов рассказал Путину о развитии музея блокады Ленинграда
По его мнению, слова которого приводит пресс-служба, провести занятия "необходимо в кратчайшие сроки не только в нашем музее, но и в школах – онлайн или очно".
Занятия пройдут на площадке Музея Победы, материалы также будут использовать на своих мероприятиях партнеры программы "Школьный музей Победы" в 85 регионах России. Методические рекомендации по проведению уроков будут направлены всем педагогам-слушателям Академии Музея Победы.
 
МоскваМузей Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала