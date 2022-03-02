https://ria.ru/20220302/muzey-1776115458.html
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников - РИА Новости, 02.03.2022
Музей Победы проведет актуальные уроки истории для школьников
Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:03
2022-03-02T19:03
2022-03-02T19:03
москва
музей победы
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой информации, которая льется из интернета и Telegram-каналов", уроки будут проведены в рамках программы "Школьный Музей Победы", сообщает пресс-служба учреждения."За умы наших соотечественников, а особенно молодежи, в последние годы развернулась настоящая информационная война, основанная на лжи и искажении исторической правды. Поэтому необходимо своевременно и актуально реагировать на брошенные нам вызовы, вести разъяснительную работу на понятном молодым людям языке. Уроки на историческом портале История.рф являются ярким примером противодействия врагам на информационном поле. Они доносят правдивые и объективные сведения, предлагая проанализировать текущую ситуацию и понять причины ее породившие", — цитирует пресс-служба ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.По его мнению, слова которого приводит пресс-служба, провести занятия "необходимо в кратчайшие сроки не только в нашем музее, но и в школах – онлайн или очно".Занятия пройдут на площадке Музея Победы, материалы также будут использовать на своих мероприятиях партнеры программы "Школьный музей Победы" в 85 регионах России. Методические рекомендации по проведению уроков будут направлены всем педагогам-слушателям Академии Музея Победы.
https://ria.ru/20220127/beglov-1769878282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, музей победы
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Музей Победы проведет актуальные уроки истории на основе материалов портала История.рф для помощи молодому поколению "не растеряться в потоке противоречивой информации, которая льется из интернета и Telegram-каналов", уроки будут проведены в рамках программы "Школьный Музей Победы", сообщает пресс-служба учреждения.
"За умы наших соотечественников, а особенно молодежи, в последние годы развернулась настоящая информационная война, основанная на лжи и искажении исторической правды. Поэтому необходимо своевременно и актуально реагировать на брошенные нам вызовы, вести разъяснительную работу на понятном молодым людям языке. Уроки на историческом портале История.рф являются ярким примером противодействия врагам на информационном поле. Они доносят правдивые и объективные сведения, предлагая проанализировать текущую ситуацию и понять причины ее породившие", — цитирует пресс-служба ученого секретаря музея Виктора Сеничкина.
По его мнению, слова которого приводит пресс-служба, провести занятия "необходимо в кратчайшие сроки не только в нашем музее, но и в школах – онлайн или очно".
Занятия пройдут на площадке Музея Победы
, материалы также будут использовать на своих мероприятиях партнеры программы "Школьный музей Победы" в 85 регионах России
. Методические рекомендации по проведению уроков будут направлены всем педагогам-слушателям Академии Музея Победы.