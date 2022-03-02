https://ria.ru/20220302/moshenniki-1775962830.html

Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"

Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера" - РИА Новости, 02.03.2022

Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"

Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T06:23

2022-03-02T06:23

2022-03-02T06:23

технологии

москва

общество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в безопасности, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.При этом на этот раз упор был сделан на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию."Злоумышленники подошли к созданию своих объявлений с нетипичным для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами. Так, в тексте баннера говорится об устаревании 89 версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98 версия", — добавили в компании."Такая халтура мошенников объяснима. Нет нужды усложнять создание объявлений за счет отображения различного текста пользователям разных версий. Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений", — отметил аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, слова которой приводятся в сообщении.После перехода по ссылке жертвы попадает на фишинговые страницы-подражатели, где требуется ввести учетные данные для авторизации аккаунта. Помимо этого, нажатие на банер может запустить загрузку документа, открытие которого приведет к заражению устройства вредоносным ПО.

https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html

https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

технологии, москва, общество, россия, мошенничество