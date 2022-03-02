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https://ria.ru/20220302/moshenniki-1775962830.html
Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"
Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера" - РИА Новости, 02.03.2022
Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"
Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T06:23
2022-03-02T06:23
технологии
москва
общество
россия
мошенничество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в безопасности, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.При этом на этот раз упор был сделан на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию."Злоумышленники подошли к созданию своих объявлений с нетипичным для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами. Так, в тексте баннера говорится об устаревании 89 версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98 версия", — добавили в компании."Такая халтура мошенников объяснима. Нет нужды усложнять создание объявлений за счет отображения различного текста пользователям разных версий. Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений", — отметил аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, слова которой приводятся в сообщении.После перехода по ссылке жертвы попадает на фишинговые страницы-подражатели, где требуется ввести учетные данные для авторизации аккаунта. Помимо этого, нажатие на банер может запустить загрузку документа, открытие которого приведет к заражению устройства вредоносным ПО.
https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html
https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html
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технологии, москва, общество, россия, мошенничество
06:23 02.03.2022
 
Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"

Angara Security: мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в безопасности, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.

"На сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с уведомлением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее надо обновить. Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем", — говорится в сообщении.

При этом на этот раз упор был сделан на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию.
"Злоумышленники подошли к созданию своих объявлений с нетипичным для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами. Так, в тексте баннера говорится об устаревании 89 версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98 версия", — добавили в компании.
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"Такая халтура мошенников объяснима. Нет нужды усложнять создание объявлений за счет отображения различного текста пользователям разных версий. Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений", — отметил аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, слова которой приводятся в сообщении.
После перехода по ссылке жертвы попадает на фишинговые страницы-подражатели, где требуется ввести учетные данные для авторизации аккаунта. Помимо этого, нажатие на банер может запустить загрузку документа, открытие которого приведет к заражению устройства вредоносным ПО.
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