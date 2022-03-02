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Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве
Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 02.03.2022
Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве
Замглавы администрации Тамбова Юрий Зарапин подозревается в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:30
2022-03-02T11:30
происшествия
тамбовская область
тамбов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Тамбова Юрий Зарапин подозревается в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону."УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2021 года по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при реализации на территории региона национального проекта "Безопасные качественные дороги", установлена причастность к совершению преступления бывшего генерального директора МКУ "Дирекция городских дорог" Зарапина Ю.А.", – сказал он.По данным управления ФСБ, с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года подозреваемый совместно с коммерсантом похитил свыше 5,5 миллиона рублей бюджетных денег."УФСБ России по Тамбовской области в отношении Зарапина Ю.А. возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Первого марта фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в ведомстве.Согласно данным сайта мэрии города, Зарапин является заместителем главы администрации Тамбова.
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происшествия, тамбовская область, тамбов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:30 02.03.2022
 
Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве

Замглавы администрации Тамбова Зарапина подозревают в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей

© Фото : Администрация ТамбоваЮрий Зарапин
Юрий Зарапин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Администрация Тамбова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Тамбова Юрий Зарапин подозревается в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
"УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2021 года по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при реализации на территории региона национального проекта "Безопасные качественные дороги", установлена причастность к совершению преступления бывшего генерального директора МКУ "Дирекция городских дорог" Зарапина Ю.А.", – сказал он.
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По данным управления ФСБ, с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года подозреваемый совместно с коммерсантом похитил свыше 5,5 миллиона рублей бюджетных денег.
"УФСБ России по Тамбовской области в отношении Зарапина Ю.А. возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Первого марта фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в ведомстве.
Согласно данным сайта мэрии города, Зарапин является заместителем главы администрации Тамбова.
 
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