https://ria.ru/20220302/moshennichestvo-1776001138.html

Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве

Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 02.03.2022

Замглавы администрации Тамбова заподозрили в мошенничестве

Замглавы администрации Тамбова Юрий Зарапин подозревается в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:30

2022-03-02T11:30

2022-03-02T11:30

происшествия

тамбовская область

тамбов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Тамбова Юрий Зарапин подозревается в мошенничестве на 5,5 миллиона рублей при реализации нацпроекта, сообщил РИА Новости представитель управления ФСБ по региону."УФСБ России по Тамбовской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2021 года по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при реализации на территории региона национального проекта "Безопасные качественные дороги", установлена причастность к совершению преступления бывшего генерального директора МКУ "Дирекция городских дорог" Зарапина Ю.А.", – сказал он.По данным управления ФСБ, с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года подозреваемый совместно с коммерсантом похитил свыше 5,5 миллиона рублей бюджетных денег."УФСБ России по Тамбовской области в отношении Зарапина Ю.А. возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Первого марта фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в ведомстве.Согласно данным сайта мэрии города, Зарапин является заместителем главы администрации Тамбова.

https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762690658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, тамбовская область, тамбов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия