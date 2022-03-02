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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/minirovanie-1776068084.html
"Азов" минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР
"Азов" минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.03.2022
"Азов" минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что националисты из украинского подразделения "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) минируют Приазовский... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:45
2022-03-02T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что националисты из украинского подразделения "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) минируют Приазовский государственный технический университет в Мариуполе управляемыми взрывными устройствами."По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская д.7, боевики из подразделения "Азов" приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/donbass-1775415992.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мариуполь
15:45 02.03.2022 (обновлено: 15:58 02.03.2022)
 
"Азов" минирует университет в Мариуполе, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: "Азов" минирует Приазовский государственный технический университет

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" на базе в городе Широкино, Украина
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" на базе в городе Широкино, Украина
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что националисты из украинского подразделения "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) минируют Приазовский государственный технический университет в Мариуполе управляемыми взрывными устройствами.
"По информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетская д.7, боевики из подразделения "Азов" приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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