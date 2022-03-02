https://ria.ru/20220302/metody-1776062792.html
МИД призвал НАТО к политическим методам решения вопросов
МИД призвал НАТО к политическим методам решения вопросов - РИА Новости, 02.03.2022
МИД призвал НАТО к политическим методам решения вопросов
Россия выступает за политические меры решения вопросов с НАТО, не военные, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:22
2022-03-02T15:22
2022-03-02T15:37
в мире
нато
россия
александр грушко
восточная европа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия выступает за политические меры решения вопросов с НАТО, не военные, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы всегда выступали за политико-дипломатические решения, не военные, не военно-технические решения. Мы, кстати, все время предупреждали о том, что если не удастся решить это политическим путем на основе консенсуса, на основе баланса интересов, нам придется принимать те меры, которые мы сочтем необходимыми, тогда будет поздно спрашивать, почему мы это сделали", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, если поставить во главу угла интересы безопасности, то рано или поздно в Европе должно прийти осознание того, что формирование в Европе натоцентричной структуры – это путь в никуда, это "превращения себя в объект военного планирования"."Нужно ли это тем странам, о которых вы говорите?" - сказал Грушко, комментируя вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО и размещении дополнительных сил альянса в Восточной Европе.
https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, россия, александр грушко, восточная европа, финляндия, европа
15:22 02.03.2022 (обновлено: 15:37 02.03.2022)
МИД призвал НАТО к политическим методам решения вопросов
Замглавы МИД Грушко: Россия выступает за политические методы решения вопросов с НАТО