https://ria.ru/20220302/megogo-1776123646.html

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России - РИА Новости, 03.03.2022

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России

Онлайн-кинотеатр Megogo остановил деятельность в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T19:36

2022-03-02T19:36

2022-03-03T12:16

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Megogo остановил деятельность в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."Сервис Megogo остановил свою деятельность в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что ресурсы медиасервиса недоступны.

https://ria.ru/20220301/paramount-1775924661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, общество, украина, кино и сериалы, новости культуры