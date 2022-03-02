https://ria.ru/20220302/megogo-1776123646.html
Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России
Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России - РИА Новости, 03.03.2022
Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России
Онлайн-кинотеатр Megogo остановил деятельность в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T19:36
2022-03-02T19:36
2022-03-03T12:16
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Megogo остановил деятельность в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."Сервис Megogo остановил свою деятельность в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что ресурсы медиасервиса недоступны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, общество, украина, кино и сериалы, новости культуры
19:36 02.03.2022 (обновлено: 12:16 03.03.2022)
Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил работу в России
Онлайн-кинотеатр Megogo остановил деятельность в России