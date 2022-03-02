https://ria.ru/20220302/medinskiy-1776017524.html

Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков

Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022

Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков

Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:31

2022-03-02T12:31

2022-03-02T13:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

в мире

белоруссия

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров может пройти в среду, второго марта. Песков сообщал, что Мединский лично доложил Путину о результатах переговоров."Да, он остаётся главным российским переговорщиком", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли Мединский возглавлять переговорный процесс с Украиной на следующих этапах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир мединский, в мире, белоруссия, россия, украина, дмитрий песков