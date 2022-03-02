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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/medinskiy-1776017524.html
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков
Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:31
2022-03-02T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
в мире
белоруссия
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров может пройти в среду, второго марта. Песков сообщал, что Мединский лично доложил Путину о результатах переговоров."Да, он остаётся главным российским переговорщиком", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли Мединский возглавлять переговорный процесс с Украиной на следующих этапах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир мединский, в мире, белоруссия, россия, украина, дмитрий песков
12:31 02.03.2022 (обновлено: 13:03 02.03.2022)
 
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Мединский останется главным переговорщиком с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров может пройти в среду, второго марта. Песков сообщал, что Мединский лично доложил Путину о результатах переговоров.
"Да, он остаётся главным российским переговорщиком", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли Мединский возглавлять переговорный процесс с Украиной на следующих этапах.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник допустил начало переговоров с Украиной вечером 2 марта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийВ миреБелоруссияРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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