https://ria.ru/20220302/medinskiy-1776017524.html
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков
Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:31
2022-03-02T12:31
2022-03-02T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
в мире
белоруссия
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров может пройти в среду, второго марта. Песков сообщал, что Мединский лично доложил Путину о результатах переговоров."Да, он остаётся главным российским переговорщиком", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, продолжит ли Мединский возглавлять переговорный процесс с Украиной на следующих этапах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, в мире, белоруссия, россия, украина, дмитрий песков
12:31 02.03.2022 (обновлено: 13:03 02.03.2022)
Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Мединский останется главным переговорщиком с Украиной