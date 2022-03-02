https://ria.ru/20220302/mariupol-1776107166.html
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой - РИА Новости, 02.03.2022
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой
Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:29
2022-03-02T18:29
2022-03-02T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ситуация с гуманитарной составляющей еще хуже", - прокомментировал он в эфире канала "Россия 1" информацию о том, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, россия
18:29 02.03.2022 (обновлено: 18:46 02.03.2022)
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой
Глава ДНР Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой