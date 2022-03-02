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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/mariupol-1776107166.html
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой - РИА Новости, 02.03.2022
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой
Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:29
2022-03-02T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ситуация с гуманитарной составляющей еще хуже", - прокомментировал он в эфире канала "Россия 1" информацию о том, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, россия
18:29 02.03.2022 (обновлено: 18:46 02.03.2022)
 
Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой

Глава ДНР Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Ситуация с гуманитарной составляющей еще хуже", - прокомментировал он в эфире канала "Россия 1" информацию о том, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о подготовке Украиной военной провокации в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссия
 
 
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