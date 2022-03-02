https://ria.ru/20220302/mariupol-1776107166.html

Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой

Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой - РИА Новости, 02.03.2022

Пушилин назвал гуманитарную ситуацию вокруг Мариуполя тяжелой

Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:29

2022-03-02T18:29

2022-03-02T18:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

украина

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гуманитарная ситуация вокруг Мариуполя остается тяжелой, заявил в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Ситуация с гуманитарной составляющей еще хуже", - прокомментировал он в эфире канала "Россия 1" информацию о том, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, россия