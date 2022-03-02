https://ria.ru/20220302/makhachkala-1776076420.html

В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера

В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера - РИА Новости, 02.03.2022

В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера

Мэр Махачкалы предложил назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:22

2022-03-02T16:22

2022-03-02T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

россия

махачкала

украина

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МАХАЧКАЛА, 2 мар – РИА Новости. Мэр Махачкалы предложил назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Он отметил, что решение будет принято после рассмотрения вопроса комиссией при главе республики по увековечению памяти.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.

https://ria.ru/20220301/feyk-1775923733.html

россия

махачкала

украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, махачкала, украина