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В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера
В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера - РИА Новости, 02.03.2022
В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера
Мэр Махачкалы предложил назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:22
2022-03-02T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
россия
махачкала
украина
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МАХАЧКАЛА, 2 мар – РИА Новости. Мэр Махачкалы предложил назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Он отметил, что решение будет принято после рассмотрения вопроса комиссией при главе республики по увековечению памяти.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
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россия
махачкала
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россия, махачкала, украина
16:22 02.03.2022
 
В Махачкале хотят назвать улицу в честь погибшего на Украине офицера

Мэр Махачкалы Дадаев предложил назвать улицу города в честь погибшего на Украине офицера

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 мар – РИА Новости. Мэр Махачкалы предложил назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"С инициативой назвать одну из улиц Махачкалы в честь дагестанского военнослужащего Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время спецоперации на Украине, выступил мэр города Салман Дадаев", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что решение будет принято после рассмотрения вопроса комиссией при главе республики по увековечению памяти.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
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