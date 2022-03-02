https://ria.ru/20220302/liviya-1776072964.html

В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии

В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии

Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:07

2022-03-02T16:07

2022-03-02T16:07

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ.Палата депутатов Ливии 1 марта утвердила состав нового правительства Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башагой."Приветствуем это решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося кризиса в Ливии на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД РФ.В дипведомстве рассчитывают, что Новое правительство сможет успешно решить непростые задачи переходного периода, в том числе - подготовится к проведению всеобщих выборов."Готовы конструктивно сотрудничать с правительством Ф.Башаги в интересах дальнейшего продвижения комплексного политического урегулирования в Ливии, а также развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220210/liviya-1772093776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия