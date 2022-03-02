https://ria.ru/20220302/liviya-1776072964.html
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:07
2022-03-02T16:07
2022-03-02T16:07
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ.Палата депутатов Ливии 1 марта утвердила состав нового правительства Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башагой."Приветствуем это решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося кризиса в Ливии на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД РФ.В дипведомстве рассчитывают, что Новое правительство сможет успешно решить непростые задачи переходного периода, в том числе - подготовится к проведению всеобщих выборов."Готовы конструктивно сотрудничать с правительством Ф.Башаги в интересах дальнейшего продвижения комплексного политического урегулирования в Ливии, а также развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - отметили в МИД РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
МИД: Москва приветствует формирование нового правительства Ливии
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ.
Палата депутатов Ливии
1 марта утвердила состав нового правительства Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башагой.
"Приветствуем это решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося кризиса в Ливии на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД РФ
.
В дипведомстве рассчитывают, что Новое правительство сможет успешно решить непростые задачи переходного периода, в том числе - подготовится к проведению всеобщих выборов.
"Готовы конструктивно сотрудничать с правительством Ф.Башаги в интересах дальнейшего продвижения комплексного политического урегулирования в Ливии, а также развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - отметили в МИД РФ.