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В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии
Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:07
2022-03-02T16:07
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ.Палата депутатов Ливии 1 марта утвердила состав нового правительства Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башагой."Приветствуем это решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося кризиса в Ливии на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД РФ.В дипведомстве рассчитывают, что Новое правительство сможет успешно решить непростые задачи переходного периода, в том числе - подготовится к проведению всеобщих выборов."Готовы конструктивно сотрудничать с правительством Ф.Башаги в интересах дальнейшего продвижения комплексного политического урегулирования в Ливии, а также развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - отметили в МИД РФ.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия
16:07 02.03.2022
 
В МИД приветствовали формирование нового правительства Ливии

МИД: Москва приветствует формирование нового правительства Ливии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва приветствует формирование нового правительства Ливии, намерена сотрудничать с ним в целях скорейшего урегулирования в стране, заявили в среду в МИД РФ.
Палата депутатов Ливии 1 марта утвердила состав нового правительства Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башагой.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Парламент Ливии проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера
"Приветствуем это решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося кризиса в Ливии на основе достижения национального согласия в рамках инклюзивного межливийского диалога", - говорится в сообщении МИД РФ.
В дипведомстве рассчитывают, что Новое правительство сможет успешно решить непростые задачи переходного периода, в том числе - подготовится к проведению всеобщих выборов.
"Готовы конструктивно сотрудничать с правительством Ф.Башаги в интересах дальнейшего продвижения комплексного политического урегулирования в Ливии, а также развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - отметили в МИД РФ.
 
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