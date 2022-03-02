https://ria.ru/20220302/litsenzii-1776056639.html

ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik

ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik - РИА Новости, 02.03.2022

ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik

Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:00

2022-03-02T15:00

2022-03-02T16:49

евросоюз

телеканал rt

sputnik

санкции в отношении россии

технологии

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, говорится в Официальном журнале ЕС."Операторам запрещено транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или структур, перечисленных в Приложении XV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабель, спутник, IP-TV, провайдеры интернет-услуг, платформы видеообмена в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные", - говорится в документе.В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Кроме того, все соглашения с этими организациями о лицензиях или разрешениях, передаче или распространению будут приостановлены. Решение вступило в силу с момента публикации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/evrosoyuz-1775953348.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, телеканал rt, sputnik, санкции в отношении россии, технологии