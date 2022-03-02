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ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik
ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik
Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:00
2022-03-02T16:49
евросоюз
телеканал rt
sputnik
санкции в отношении россии
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, говорится в Официальном журнале ЕС."Операторам запрещено транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или структур, перечисленных в Приложении XV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабель, спутник, IP-TV, провайдеры интернет-услуг, платформы видеообмена в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные", - говорится в документе.В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Кроме того, все соглашения с этими организациями о лицензиях или разрешениях, передаче или распространению будут приостановлены. Решение вступило в силу с момента публикации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/evrosoyuz-1775953348.html
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7 495 645-6601
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евросоюз, телеканал rt, sputnik, санкции в отношении россии, технологии
15:00 02.03.2022 (обновлено: 16:49 02.03.2022)
 
ЕС аннулирует лицензии на распространение контента RT и Sputnik

ЕС аннулирует лицензии b ljujdjhs на распространение контента RT и Sputnik

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, говорится в Официальном журнале ЕС.
"Операторам запрещено транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или структур, перечисленных в Приложении XV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабель, спутник, IP-TV, провайдеры интернет-услуг, платформы видеообмена в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные", - говорится в документе.
В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Кроме того, все соглашения с этими организациями о лицензиях или разрешениях, передаче или распространению будут приостановлены. Решение вступило в силу с момента публикации.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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