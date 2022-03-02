https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123485.html
Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом
Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом
Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального Банка, наплевал на все свои принципы, они вернулись к бандитскому, дикому... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:35
2022-03-02T19:35
2022-03-02T19:35
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального Банка, наплевал на все свои принципы, они вернулись к бандитскому, дикому капитализму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в т.ч. когда они стали арестовывать активы и Центрального Банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство. Они отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь. Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен "золотой лихорадки", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, украина
Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом
Глава МИД Лавров о санкциях против России: Запад вернулся к бандитскому капитализму