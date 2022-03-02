https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123485.html

Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом

Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров назвал поведение Запада бандитским капитализмом

Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального Банка, наплевал на все свои принципы, они вернулись к бандитскому, дикому... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:35

2022-03-02T19:35

2022-03-02T19:35

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сергей лавров

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального Банка, наплевал на все свои принципы, они вернулись к бандитскому, дикому капитализму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в т.ч. когда они стали арестовывать активы и Центрального Банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство. Они отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь. Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен "золотой лихорадки", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.

https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сергей лавров, украина