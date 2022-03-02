https://ria.ru/20220302/lavrov-1776119349.html
Лавров рассказал, как Россия принимала решение по ситуации на Украине
Лавров рассказал, как Россия принимала решение по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров рассказал, как Россия принимала решение по ситуации на Украине
Решимость РФ не допустить кровопролития на Украине определяется из фактов, которые из-за Запада становились все более угрожающими для России, заявил министр... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:19
2022-03-02T19:19
2022-03-02T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решимость РФ не допустить кровопролития на Украине определяется из фактов, которые из-за Запада становились все более угрожающими для России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наша решимость не допустить дальнейшего кровопролития на Украине, не допустить использования Украины как плацдарма для атаки на Российскую Федерацию, определяется не тем, что Запад планировал или не планировал, – мы исходили при принятии наших решений из фактов "на земле", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.Лавров при этом отметил, что факты "были крайне тревожными. Запад делал все, чтобы эти материальные факты становились все более и более угрожающими для России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115824.html
https://ria.ru/20220302/voyna-1776114670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, сергей лавров
Лавров рассказал, как Россия принимала решение по ситуации на Украине
Лавров: Россия принимала решение не допускать кровопролития на Украине исходя из фактов