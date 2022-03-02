https://ria.ru/20220302/lavrov-1776118054.html

Лавров указал на создателей конфликта на Украине

Лавров указал на создателей конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров указал на создателей конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:12

2022-03-02T19:12

2022-03-02T19:12

в мире

россия

украина

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине."Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в этом рукотворном, созданном Западом конфликте (на Украине)", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.По его словам, такой "циничный, абсолютно неоколониальный философский ход мысли характерен для наших западных партнеров".

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, сергей лавров