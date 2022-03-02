https://ria.ru/20220302/lavrov-1776118054.html
Лавров указал на создателей конфликта на Украине
Лавров указал на создателей конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров указал на создателей конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:12
2022-03-02T19:12
2022-03-02T19:12
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине."Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в этом рукотворном, созданном Западом конфликте (на Украине)", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.По его словам, такой "циничный, абсолютно неоколониальный философский ход мысли характерен для наших западных партнеров".
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров
Лавров указал на создателей конфликта на Украине
Лавров: не исключено, что на Западе хотели, чтобы Россия погрязла в конфликте на Украине