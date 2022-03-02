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https://ria.ru/20220302/lavrov-1776118054.html
Лавров указал на создателей конфликта на Украине
Лавров указал на создателей конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров указал на создателей конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:12
2022-03-02T19:12
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине."Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в этом рукотворном, созданном Западом конфликте (на Украине)", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.По его словам, такой "циничный, абсолютно неоколониальный философский ход мысли характерен для наших западных партнеров".
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в мире, россия, украина, сергей лавров
19:12 02.03.2022
 
Лавров указал на создателей конфликта на Украине

Лавров: не исключено, что на Западе хотели, чтобы Россия погрязла в конфликте на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине.
"Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в этом рукотворном, созданном Западом конфликте (на Украине)", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.
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По его словам, такой "циничный, абсолютно неоколониальный философский ход мысли характерен для наших западных партнеров".
 
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