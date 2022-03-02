https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115824.html
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше
После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им дальше жить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:04
2022-03-02T19:04
2022-03-02T19:09
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им дальше жить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях. Мы однозначно исходим из того, что это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, украина, россия
19:04 02.03.2022 (обновлено: 19:09 02.03.2022)
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше
Лавров: после завершения конфликта украинцы сами будут решать, как им жить дальше