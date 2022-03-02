https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115824.html

Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше

Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше

После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им дальше жить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:04

2022-03-02T19:04

2022-03-02T19:09

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им дальше жить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Украинцы сами должны решать, после того как закончится этот развязанный ими конфликт, который мы сейчас пытаемся завершить, как им дальше жить. Это сейчас обсуждается в политологических кругах. Я не участвую в этих дискуссиях. Мы однозначно исходим из того, что это должно быть мнение всех народов, которые проживают на Украине", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сергей лавров, украина, россия