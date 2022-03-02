19:03 02.03.2022 (обновлено: 20:30 02.03.2022)
Лавров назвал задачу операции на Украине
Лавров: задача операции на Украине - определить вооружения, которые не будут там развернуты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задача спецоперации на Украине - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В рамках этой специальной военной операции поставлена четкая задача, учитывая опыт последних десятилетий после развала Советского Союза, обеспечить демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться", - сказал Лавров телеканалу "Аль-Джазира".
Россия делает все, чтобы в ходе спецоперации на Украине не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения", - сказал Лавров телеканалу "Аль-Джазира".
По его словам, вооруженные силы РФ "вместе с ополчением Донецкой и Луганской народных республик пользуются высокоточным оружием и уничтожают исключительно военную инфраструктуру украинской власти в контексте задачи по демилитаризации".
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.