https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html

Лавров назвал задачу операции на Украине

Лавров назвал задачу операции на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров назвал задачу операции на Украине

Задача спецоперации на Украине - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:03

2022-03-02T19:03

2022-03-02T20:30

украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задача спецоперации на Украине - определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В рамках этой специальной военной операции поставлена четкая задача, учитывая опыт последних десятилетий после развала Советского Союза, обеспечить демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться", - сказал Лавров телеканалу "Аль-Джазира".Россия делает все, чтобы в ходе спецоперации на Украине не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения", - сказал Лавров телеканалу "Аль-Джазира".По его словам, вооруженные силы РФ "вместе с ополчением Донецкой и Луганской народных республик пользуются высокоточным оружием и уничтожают исключительно военную инфраструктуру украинской власти в контексте задачи по демилитаризации".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, россия, сергей лавров