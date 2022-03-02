Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
Губернатор Цивилев: название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке российской спецоперации на Украине буквой Z в названии региона в официальных документах правительства, сообщает пресс-служба администрации правительства области.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. В видеообращении во вторник он заявил, что "самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак Z". Он добавил, что "уже многие это сделали", и призвал "журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса" присоединиться к этой инициативе.
"Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации России на Украине. С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах правительства области будет писаться "КуZбасс", - говорится в сообщении.
"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z - в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс - Zа Родину", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что акция "КуZбасс - Zа Родину" - это часть комплекса мер поддержки Вооруженных сил России и шахтерского Донбасса.
В минувшую субботу Кузбасс отправил в Ростовскую область первые грузовики с гуманитарной помощью для беженцев. В среду деятели искусства Кузбасса выступили с открытым письмом в поддержку уволенного с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического театра Валерия Гергиева.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.