https://ria.ru/20220302/kuzbass-1776003834.html

Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации

Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации - РИА Новости, 02.03.2022

Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации

Глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке российской спецоперации на Украине буквой Z в названии региона в официальных документах... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:41

2022-03-02T11:41

2022-03-02T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

владимир путин

сергей цивилев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке российской спецоперации на Украине буквой Z в названии региона в официальных документах правительства, сообщает пресс-служба администрации правительства области.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. В видеообращении во вторник он заявил, что "самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак Z". Он добавил, что "уже многие это сделали", и призвал "журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса" присоединиться к этой инициативе."Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации России на Украине. С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах правительства области будет писаться "КуZбасс", - говорится в сообщении."В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z - в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс - Zа Родину", - цитирует пресс-служба Цивилева.Отмечается, что акция "КуZбасс - Zа Родину" - это часть комплекса мер поддержки Вооруженных сил России и шахтерского Донбасса.В минувшую субботу Кузбасс отправил в Ростовскую область первые грузовики с гуманитарной помощью для беженцев. В среду деятели искусства Кузбасса выступили с открытым письмом в поддержку уволенного с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического театра Валерия Гергиева.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

денис пушилин, владимир путин, сергей цивилев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире