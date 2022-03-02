https://ria.ru/20220302/kultura-1776062593.html

В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией

В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией - РИА Новости, 02.03.2022

В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией

Правительство Германии считает важным сохранять каналы связи по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, заявила заместитель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:22

2022-03-02T15:22

2022-03-02T15:22

культура

анна нетребко

владимир путин

олаф шольц

мюнхен

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Германии считает важным сохранять каналы связи по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать"."В целом то, что касается Гергиева, - это было решение города Мюнхен. Правительство это не комментирует. Позиция правительства в том, что искусство и культура именно в это время имеет важную функцию диалога. Сотрудничество с российскими деятелями искусства в этой ситуации остается важным - это канал для гражданского общества, он должен работать дальше с одновременным продолжением всех усилий наказать (президента РФ) Путина за это нападение на Украину, за то, что эта война случилась", - заявила она на брифинге в среду.Она добавила, что канцлер Олаф Шольц "постоянно четко говорил, что эта война - не война россиян, а война Путина"."Наш интерес заключается в том, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом в России, к нему относятся деятели искусств, ученые. Мы знаем, что многие россияне не согласны с этой войной. Они протестуют, частично рискуя своей свободой, несмотря на это, идут на улицу с боевыми кличем "Нет войне" (сказала на русском - ред.) - его между тем знают уже по всему миру, - правительство стоит на стороне этого храброго протеста", - добавила Хоффман.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220225/karnegi-kholl-1774930766.html

https://ria.ru/20220302/netrebko-1775996907.html

мюнхен

украина

донецкая народная республика

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

анна нетребко, владимир путин, олаф шольц, мюнхен, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, германия, культура, новости культуры