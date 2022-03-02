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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/kultura-1776062593.html
В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией
В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией - РИА Новости, 02.03.2022
В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией
Правительство Германии считает важным сохранять каналы связи по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, заявила заместитель... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:22
2022-03-02T15:22
культура
анна нетребко
владимир путин
олаф шольц
мюнхен
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Германии считает важным сохранять каналы связи по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать"."В целом то, что касается Гергиева, - это было решение города Мюнхен. Правительство это не комментирует. Позиция правительства в том, что искусство и культура именно в это время имеет важную функцию диалога. Сотрудничество с российскими деятелями искусства в этой ситуации остается важным - это канал для гражданского общества, он должен работать дальше с одновременным продолжением всех усилий наказать (президента РФ) Путина за это нападение на Украину, за то, что эта война случилась", - заявила она на брифинге в среду.Она добавила, что канцлер Олаф Шольц "постоянно четко говорил, что эта война - не война россиян, а война Путина"."Наш интерес заключается в том, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом в России, к нему относятся деятели искусств, ученые. Мы знаем, что многие россияне не согласны с этой войной. Они протестуют, частично рискуя своей свободой, несмотря на это, идут на улицу с боевыми кличем "Нет войне" (сказала на русском - ред.) - его между тем знают уже по всему миру, - правительство стоит на стороне этого храброго протеста", - добавила Хоффман.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/karnegi-kholl-1774930766.html
https://ria.ru/20220302/netrebko-1775996907.html
мюнхен
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донецкая народная республика
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анна нетребко, владимир путин, олаф шольц, мюнхен, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, германия, культура, новости культуры
15:22 02.03.2022
 
В Германии призвали сохранить культурные связи с Россией

Зампредставителя правительства ФРГ Хоффман призвала сохранить культурные связи с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
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ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Германии считает важным сохранять каналы связи по линии культуры, науки и в целом гражданского общества с Россией, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".
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"В целом то, что касается Гергиева, - это было решение города Мюнхен. Правительство это не комментирует. Позиция правительства в том, что искусство и культура именно в это время имеет важную функцию диалога. Сотрудничество с российскими деятелями искусства в этой ситуации остается важным - это канал для гражданского общества, он должен работать дальше с одновременным продолжением всех усилий наказать (президента РФ) Путина за это нападение на Украину, за то, что эта война случилась", - заявила она на брифинге в среду.
Она добавила, что канцлер Олаф Шольц "постоянно четко говорил, что эта война - не война россиян, а война Путина".
"Наш интерес заключается в том, чтобы продолжать сотрудничество с гражданским обществом в России, к нему относятся деятели искусств, ученые. Мы знаем, что многие россияне не согласны с этой войной. Они протестуют, частично рискуя своей свободой, несмотря на это, идут на улицу с боевыми кличем "Нет войне" (сказала на русском - ред.) - его между тем знают уже по всему миру, - правительство стоит на стороне этого храброго протеста", - добавила Хоффман.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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КультураАнна НетребкоВладимир ПутинОлаф ШольцМюнхенУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреГерманияКультураНовости культуры
 
 
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