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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/krym-1776047656.html
В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России
В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России - РИА Новости, 02.03.2022
В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России
Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила о поддержке спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав ее освобождением братской страны от... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:27
2022-03-02T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила о поддержке спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав ее освобождением братской страны от коричневой чумы."Я, как вся наша республика, выступаю за решение нашего главнокомандующего, нашего президента Владимира Владимировича Путина по освобождению братской страны от коричневой чумы и по защите наших рубежей от подступающего врага", - сказала Гридчина журналистам.По ее словам, российские военные – это эталон в своей профессии."Они защищают Родину, защищают единый российский народ, свято берегут и приумножают ратные традиции многих поколений российских воинов. Я хочу от всей души поблагодарить наших защитников и выказать всем российским военным, которые принимают участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, поддержку", - подчеркнула Гридчина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
14:27 02.03.2022
 
В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России

Глава украинской общины Крыма Гридчина выступила за решение Путина освободить Украину

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила о поддержке спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав ее освобождением братской страны от коричневой чумы.
"Я, как вся наша республика, выступаю за решение нашего главнокомандующего, нашего президента Владимира Владимировича Путина по освобождению братской страны от коричневой чумы и по защите наших рубежей от подступающего врага", - сказала Гридчина журналистам.
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По ее словам, российские военные – это эталон в своей профессии.
"Они защищают Родину, защищают единый российский народ, свято берегут и приумножают ратные традиции многих поколений российских воинов. Я хочу от всей души поблагодарить наших защитников и выказать всем российским военным, которые принимают участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, поддержку", - подчеркнула Гридчина.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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