В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России
Глава украинской общины Крыма Гридчина выступила за решение Путина освободить Украину
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила о поддержке спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав ее освобождением братской страны от коричневой чумы.
"Я, как вся наша республика, выступаю за решение нашего главнокомандующего, нашего президента Владимира Владимировича Путина по освобождению братской страны от коричневой чумы и по защите наших рубежей от подступающего врага", - сказала Гридчина журналистам.
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По ее словам, российские военные – это эталон в своей профессии.
"Они защищают Родину, защищают единый российский народ, свято берегут и приумножают ратные традиции многих поколений российских воинов. Я хочу от всей души поблагодарить наших защитников и выказать всем российским военным, которые принимают участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, поддержку", - подчеркнула Гридчина.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.