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В Хакасии отменили QR-коды в общественных местах
В Хакасии отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 02.03.2022
В Хакасии отменили QR-коды в общественных местах
Власти Хакасии в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменяют в регионе QR-коды при посещении торговых центров,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:11
2022-03-02T11:11
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КРАСНОЯРСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Хакасии в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменяют в регионе QR-коды при посещении торговых центров, предприятий общепита, спортивных мероприятий, салонов красоты и других заведений, сообщила пресс-служба главы республики."Учитывая тенденцию к снижению в регионе заболеваемости вирусными инфекциями, республиканским оперштабом в среду, 2 марта приняты следующие решения. Отменяются действующие ограничения в отношении организаций общественного питания, как по времени работы (разрешена их деятельность после 23.00), так и по наполняемости. Также отменяется правило входа в заведения общепита по QR-кодам", - говорится в сообщении.Согласно релизу, сняты ограничения по наполняемости и для учреждений культуры, искусства, спортобъектов, фитнес-центров и спортивных клубов, кинотеатров, развлекательных организаций. Обслуживать посетителей они могут без предъявления ими сертификата о прививке или перенесенном COVID-19. Отменяется требование к наличию в организациях общественного питания, учреждениях культуры, искусства и спорта паспортов коллективного иммунитета.Официальные физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе выполнение норм ГТО можно проводить с привлечением зрителей. Дети и подростки могут посещать заведения общепита без сопровождения родителей (законных представителей). Сняты ограничения на проведение мероприятий для молодёжи, корпоративов, свадеб, юбилеев, поминальных обедов и другое."Изменения вступают в силу с момента опубликования документа. При этом в Хакасии сохраняются обязательный масочный режим и действующие требования по дезинфекции помещений, общественных территорий и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил в коммерческих и некоммерческих организациях. Остаются в силе и ограничения на проведение массовых публичных мероприятий. Проводиться они по-прежнему могут только по согласованию с региональным оперштабом", - сообщает пресс-служба.Действующий режим санитарно-эпидемиологических правил сохраняется по 20 марта.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия
11:11 02.03.2022
 
В Хакасии отменили QR-коды в общественных местах

Хакасия отменяет QR-коды для общепита, фитнес-залов и театров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБармен проверяет QR-код у посетительницы
Бармен проверяет QR-код у посетительницы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бармен проверяет QR-код у посетительницы
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КРАСНОЯРСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Хакасии в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменяют в регионе QR-коды при посещении торговых центров, предприятий общепита, спортивных мероприятий, салонов красоты и других заведений, сообщила пресс-служба главы республики.
"Учитывая тенденцию к снижению в регионе заболеваемости вирусными инфекциями, республиканским оперштабом в среду, 2 марта приняты следующие решения. Отменяются действующие ограничения в отношении организаций общественного питания, как по времени работы (разрешена их деятельность после 23.00), так и по наполняемости. Также отменяется правило входа в заведения общепита по QR-кодам", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, сняты ограничения по наполняемости и для учреждений культуры, искусства, спортобъектов, фитнес-центров и спортивных клубов, кинотеатров, развлекательных организаций. Обслуживать посетителей они могут без предъявления ими сертификата о прививке или перенесенном COVID-19. Отменяется требование к наличию в организациях общественного питания, учреждениях культуры, искусства и спорта паспортов коллективного иммунитета.
Официальные физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе выполнение норм ГТО можно проводить с привлечением зрителей. Дети и подростки могут посещать заведения общепита без сопровождения родителей (законных представителей). Сняты ограничения на проведение мероприятий для молодёжи, корпоративов, свадеб, юбилеев, поминальных обедов и другое.
"Изменения вступают в силу с момента опубликования документа. При этом в Хакасии сохраняются обязательный масочный режим и действующие требования по дезинфекции помещений, общественных территорий и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил в коммерческих и некоммерческих организациях. Остаются в силе и ограничения на проведение массовых публичных мероприятий. Проводиться они по-прежнему могут только по согласованию с региональным оперштабом", - сообщает пресс-служба.
Действующий режим санитарно-эпидемиологических правил сохраняется по 20 марта.
 
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