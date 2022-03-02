https://ria.ru/20220302/kazan-1776174786.html

На предприятиях Татарстана прошли акции в поддержку армии и флота России

На предприятиях Татарстана прошли акции в поддержку армии и флота России - РИА Новости, 03.03.2022

На предприятиях Татарстана прошли акции в поддержку армии и флота России

Акции в поддержку армии и флота России, а также спецоперации российских войск на Украине прошли в среду на ведущих предприятиях Татарстана. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T20:56

2022-03-02T20:56

2022-03-03T09:01

республика татарстан

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

казанский вертолетный завод

зеленодольский завод имени а. м. горького

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Акции в поддержку армии и флота России, а также спецоперации российских войск на Украине прошли в среду на ведущих предприятиях Татарстана."На территории Казанского вертолетного завода прошла акция в поддержку армии и флота России. На нее собрались неравнодушные рабочие предприятия, чтобы поддержать российских солдат", - говорится в сообщении вертолетного завода.Как отметил заместитель военного комиссара Татарстана Алексей Денькин, сильная армия была и остается основой нерушимости государства. По его словам, среди российских военнослужащих, участвующих в военной операции на территории Украины, есть и представители Татарстана, которые выполняют свой воинский долг мужественно и профессионально. Денькин отметил, что в сложившейся обстановке нужно поддержать страну и российскую армию, и поблагодарил коллектив завода за активную жизненную позицию.В ходе акции на Казанском авиационном заводе военный комиссар Татарстана Сергей Погодин призвал сотрудников предприятия поддерживать вооруженные силы РФ и также поблагодарил их за активную гражданскую позицию. Он выразил уверенность, что имеющее огромный опыт и великую историю предприятие всегда будет на передовых позициях.Работники Зеленодольского завода имени А.М. Горького также выразили поддержку принятому президентом РФ решению о проведении военной операции на Украине и действиям российской армии.По словам начальника цеха №27 Александра Дозорнова, НАТО "подошла к самой границе России", и сохранения подобных рисков допустить нельзя. "Вводимые в отношении России санкции нас укрепят в своей правоте и силе", - убежден он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/aktsii-1776173764.html

https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, казанский вертолетный завод, зеленодольский завод имени а. м. горького, вооруженные силы рф