20:56 02.03.2022 (обновлено: 09:01 03.03.2022)
На предприятиях Татарстана прошли акции в поддержку армии и флота России
В Татарстане прошли акции в поддержку армии и флота России
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Акции в поддержку армии и флота России, а также спецоперации российских войск на Украине прошли в среду на ведущих предприятиях Татарстана.
"На территории Казанского вертолетного завода прошла акция в поддержку армии и флота России. На нее собрались неравнодушные рабочие предприятия, чтобы поддержать российских солдат", - говорится в сообщении вертолетного завода.
Как отметил заместитель военного комиссара Татарстана Алексей Денькин, сильная армия была и остается основой нерушимости государства. По его словам, среди российских военнослужащих, участвующих в военной операции на территории Украины, есть и представители Татарстана, которые выполняют свой воинский долг мужественно и профессионально. Денькин отметил, что в сложившейся обстановке нужно поддержать страну и российскую армию, и поблагодарил коллектив завода за активную жизненную позицию.
"Украина не выдерживает минские соглашения и продолжают бомбить Донбасс, где гибнут мирные люди. Российская спецоперация позволит остановить эту войну с русскоязычным населением, которая идет там с 2014 года", - отметил начальник лопастного и композитного производства завода Владимир Еремин.
В ходе акции на Казанском авиационном заводе военный комиссар Татарстана Сергей Погодин призвал сотрудников предприятия поддерживать вооруженные силы РФ и также поблагодарил их за активную гражданскую позицию. Он выразил уверенность, что имеющее огромный опыт и великую историю предприятие всегда будет на передовых позициях.
"В сердце каждого из нас - боль за сограждан с Донбасса, которые все это время страдали и страдают. Государство, общественные организации и простые люди помогают переселенцам, которые находятся на территории России, и Татарстан будет принимать в этом непосредственное участие. От лица руководства предприятия обещаю, что мы сохраним коллектив, сохраним производство и будем обеспечивать обороноспособность России", - заявил первый заместитель директора филиала ПАО "Туполев" Казанского авиационного завода Зуфар Миргалимов.
Работники Зеленодольского завода имени А.М. Горького также выразили поддержку принятому президентом РФ решению о проведении военной операции на Украине и действиям российской армии.
По словам начальника цеха №27 Александра Дозорнова, НАТО "подошла к самой границе России", и сохранения подобных рисков допустить нельзя. "Вводимые в отношении России санкции нас укрепят в своей правоте и силе", - убежден он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.