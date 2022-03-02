Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу
Премьер Мишустин: правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу
Дом правительства РФ в Москве
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
"Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Он станет уже четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущий", - сказал Мишустин.
"К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы". То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и например производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие", - подчеркнул премьер.
Ранее о готовящейся амнистии капитала сообщил глава минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, данный процесс будет масштабнее, чем в 2015, 2018 и 2019 годах. Решение принимается с целью защиты российского капитала, который сегодня находится за рубежом, объяснял министр.
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