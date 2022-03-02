https://ria.ru/20220302/kapital-1776051889.html

Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу

Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу

Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:43

2022-03-02T14:43

2022-03-02T14:43

экономика

антон силуанов

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду."Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Он станет уже четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущий", - сказал Мишустин."К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы". То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и например производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие", - подчеркнул премьер.Ранее о готовящейся амнистии капитала сообщил глава минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, данный процесс будет масштабнее, чем в 2015, 2018 и 2019 годах. Решение принимается с целью защиты российского капитала, который сегодня находится за рубежом, объяснял министр.

https://ria.ru/20220302/biznes-1776047079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, антон силуанов, россия, михаил мишустин, правительство рф