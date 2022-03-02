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Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу
Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу
Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:43
2022-03-02T14:43
экономика
антон силуанов
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду."Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Он станет уже четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущий", - сказал Мишустин."К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы". То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и например производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие", - подчеркнул премьер.Ранее о готовящейся амнистии капитала сообщил глава минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, данный процесс будет масштабнее, чем в 2015, 2018 и 2019 годах. Решение принимается с целью защиты российского капитала, который сегодня находится за рубежом, объяснял министр.
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экономика, антон силуанов, россия, михаил мишустин, правительство рф
14:43 02.03.2022
 
Правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу

Премьер Мишустин: правительство запустит новый этап амнистии капитала для помощи бизнесу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поможет российскому бизнесу защитить свои активы в условиях новых санкций, будет запущен новый этап амнистии капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
"Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Он станет уже четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущий", - сказал Мишустин.
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"К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы". То есть, можно будет легализовать не только акции или облигации, но и например производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие", - подчеркнул премьер.
Ранее о готовящейся амнистии капитала сообщил глава минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, данный процесс будет масштабнее, чем в 2015, 2018 и 2019 годах. Решение принимается с целью защиты российского капитала, который сегодня находится за рубежом, объяснял министр.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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