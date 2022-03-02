https://ria.ru/20220302/kanal-1775970251.html

Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете

Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете - РИА Новости, 02.03.2022

Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете

США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:53

2022-03-02T08:53

2022-03-02T08:57

в мире

суэцкий канал

египет

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

сша

россия

владимир путин

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КАИР, 2 мар – РИА Новости. США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа."Суэцкий канал - нейтральный международный коридор, не подчиняющийся политике или войнам. Мы не можем запретить какому-либо судну пересекать канал", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad."Этого не происходило", - ответил Рабиа на вопрос, просили ли США Египет запретить проход российских судов через Суэцкий канал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Запад инициировал новые санкции в отношении России, запретив любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. ЕС запретил также операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Также все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220301/poshliny-1775836507.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775918935.html

суэцкий канал

египет

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, суэцкий канал, египет, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), сша, россия, владимир путин, антон силуанов, дмитрий песков, санкции в отношении россии