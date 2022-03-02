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Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете
Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете - РИА Новости, 02.03.2022
Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете
США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:53
2022-03-02T08:57
в мире
суэцкий канал
египет
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
сша
россия
владимир путин
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КАИР, 2 мар – РИА Новости. США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа."Суэцкий канал - нейтральный международный коридор, не подчиняющийся политике или войнам. Мы не можем запретить какому-либо судну пересекать канал", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad."Этого не происходило", - ответил Рабиа на вопрос, просили ли США Египет запретить проход российских судов через Суэцкий канал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Запад инициировал новые санкции в отношении России, запретив любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. ЕС запретил также операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Также все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220301/poshliny-1775836507.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775918935.html
суэцкий канал
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в мире, суэцкий канал, египет, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), сша, россия, владимир путин, антон силуанов, дмитрий песков, санкции в отношении россии
08:53 02.03.2022 (обновлено: 08:57 02.03.2022)
 
Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете

Администрация Суэцкого канала: США не требовали запрета на пропуск российских судов

© AP Photo / Sam MadgyКорабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка
Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Sam Madgy
Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка
Читать ria.ru в
КАИР, 2 мар – РИА Новости. США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа.
"Суэцкий канал - нейтральный международный коридор, не подчиняющийся политике или войнам. Мы не можем запретить какому-либо судну пересекать канал", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:38
Суэцкий канал вводит дополнительные пошлины за транзит судов
"Этого не происходило", - ответил Рабиа на вопрос, просили ли США Египет запретить проход российских судов через Суэцкий канал.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:45
Канада запретит российским кораблям заходить в порты страны
Запад инициировал новые санкции в отношении России, запретив любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. ЕС запретил также операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Также все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
 
В миреСуэцкий каналЕгипетМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАРоссияВладимир ПутинАнтон СилуановДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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