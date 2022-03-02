08:53 02.03.2022 (обновлено: 08:57 02.03.2022)
Администрация Суэцкого канала заявила о нейтралитете
Администрация Суэцкого канала: США не требовали запрета на пропуск российских судов
© AP Photo / Sam MadgyКорабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка
© AP Photo / Sam Madgy
Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка
КАИР, 2 мар – РИА Новости. США не требовали от администрации Суэцкого канала запрета на пропуск российских судов, сообщил глава администрации Усама Рабиа.
"Суэцкий канал - нейтральный международный коридор, не подчиняющийся политике или войнам. Мы не можем запретить какому-либо судну пересекать канал", - заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.
"Этого не происходило", - ответил Рабиа на вопрос, просили ли США Египет запретить проход российских судов через Суэцкий канал.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Запад инициировал новые санкции в отношении России, запретив любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. ЕС запретил также операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Также все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.