Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/izolyatsiya-1775959966.html
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира" - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо" РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:17
2022-03-02T06:57
в мире
сша
россия
вашингтон
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0343522b6530a21f67e54d5f1d1c7fc1.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо"
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfe70750b7d0ca847f503cb00630563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон, владимир путин, джо байден
05:17 02.03.2022 (обновлено: 06:57 02.03.2022)
 
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"

Президент США Байден: Путин изолирован от мира "больше, чем когда-либо"

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо"

"Мы причиняем боль России и поддерживаем народ Украины. Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы вводим прямо сейчас мощные экономические санкции", — сказал Байден в обращении к конгрессу.

Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
 
В миреСШАРоссияВашингтонВладимир ПутинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала