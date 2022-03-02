https://ria.ru/20220302/izolyatsiya-1775959966.html

Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"

Байден заявил, что Путин "изолирован от мира" - РИА Новости, 02.03.2022

Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо" РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:17

2022-03-02T05:17

2022-03-02T06:57

в мире

сша

россия

вашингтон

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо"

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

сша

россия

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, вашингтон, владимир путин, джо байден