https://ria.ru/20220302/izolyatsiya-1775959966.html
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира" - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо" РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:17
2022-03-02T05:17
2022-03-02T06:57
в мире
сша
россия
вашингтон
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0343522b6530a21f67e54d5f1d1c7fc1.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо"
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfe70750b7d0ca847f503cb00630563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон, владимир путин, джо байден
05:17 02.03.2022 (обновлено: 06:57 02.03.2022)
Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"
Президент США Байден: Путин изолирован от мира "больше, чем когда-либо"