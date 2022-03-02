https://ria.ru/20220302/instagram-1775968818.html

Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса

Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса - РИА Новости, 02.03.2022

Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram, как и вчера, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:39

2022-03-02T08:39

2022-03-02T08:39

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram, как и вчера, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 7.59 мск было зафиксировано 430 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 10% - не могут войти в профиль, 7% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20220301/rt-1775856705.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, россия, сша, франция, instagram