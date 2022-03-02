https://ria.ru/20220302/instagram-1775968818.html
Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса
Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса - РИА Новости, 02.03.2022
Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram, как и вчера, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:39
2022-03-02T08:39
2022-03-02T08:39
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram, как и вчера, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 7.59 мск было зафиксировано 430 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 10% - не могут войти в профиль, 7% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, франция, instagram
Пользователи Instagram вновь пожаловались на проблемы в работе сервиса
Downdetector: пользователи Instagram вновь жалуются на проблемы в работе сервиса