https://ria.ru/20220302/healthcoach-1775988784.html

"Правда тела". Кто такой health-коуч и кому он нужен

"Правда тела". Кто такой health-коуч и кому он нужен - РИА Новости, 03.03.2022

"Правда тела". Кто такой health-коуч и кому он нужен

Health-коуча можно назвать “гидом” по ЗОЖ: он знает, что человека будет ждать в мире физнагрузок и правильного питания (и с какими психологическими проблемами придется столкнуться), и поможет пройти этот путь. Но как отличить хорошего коуча от самозванца? И как он поможет даже сэкономить деньги? Рассказываем о пока еще малоизвестной профессии.

2022-03-02T12:00

2022-03-02T12:00

2022-03-03T14:41

правда тела

подкаст

общество

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"Правда тела". Кто такой health-коуч и кому он нужен Health-коуча можно назвать “гидом” по ЗОЖ: он знает, что человека будет ждать в мире физнагрузок и правильного питания (и с какими психологическими проблемами придется столкнуться), и поможет пройти этот путь. Но как отличить хорошего коуча от самозванца? И как он поможет даже сэкономить деньги? Рассказываем о пока еще малоизвестной профессии. audio/mpeg

"Правда тела". Кто такой health-коуч и кому он нужен Health-коуча можно назвать “гидом” по ЗОЖ: он знает, что человека будет ждать в мире физнагрузок и правильного питания (и с какими психологическими проблемами придется столкнуться), и поможет пройти этот путь. Но как отличить хорошего коуча от самозванца? И как он поможет даже сэкономить деньги? Рассказываем о пока еще малоизвестной профессии. audio/mpeg

С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.“Коуча по здоровью” можно назвать чем-то пограничным с профессиями врача, психотерапевта и фитнес-инструктора. Стоит ли идти к нему, если вы хотите похудеть? Или если в 60 лет хотите вести активный образ жизни? Рассказывает Наталья Парилина - health-коуч, живущая в Нью-Йорке.00:45 Чем занимается health-коуч (и чем он отличается от врача и нутрициолога)03:41 Почему коуч не должен вас критиковать или давать советы04:56 Какое образование должно быть у такого специалиста08:50 Хочу похудеть: с чем клиент может прийти к health-коучу21:03 Может ли health-коуч рекомендовать врачей24:55 Не ставить диагнозы: что точно нельзя делать health-коучу ни в коем случае27:10 “Health-коуч должен быть крайне тактичен”Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, общество, аудио