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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:05
2022-03-02T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
харьков
киев
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", - сказал он.Конашенков добавил, что такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, харьков, киев, украина, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:05 02.03.2022 (обновлено: 20:32 02.03.2022)
 
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам

Минобороны: жители Киева, Харькова и Мариуполя могут покинуть города по гумкоридорам

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", - сказал он.
Конашенков добавил, что такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольХарьковКиевУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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