https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:05
2022-03-02T20:05
2022-03-02T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
харьков
киев
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775064285_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_487f31661d91e7be127b37c1ec5b4978.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", - сказал он.Конашенков добавил, что такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
мариуполь
харьков
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775064285_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a3e45bb53991025f89bf72a8cde05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, харьков, киев, украина, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:05 02.03.2022 (обновлено: 20:32 02.03.2022)
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
Минобороны: жители Киева, Харькова и Мариуполя могут покинуть города по гумкоридорам