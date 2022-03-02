https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html

Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам

Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам

Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:05

2022-03-02T20:05

2022-03-02T20:32

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают", - сказал он.Конашенков добавил, что такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, харьков, киев, украина, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)