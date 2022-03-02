https://ria.ru/20220302/gruziya-1776119799.html

Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз

Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 02.03.2022

Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз

Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:20

2022-03-02T19:20

2022-03-02T21:04

грузия

евросоюз

в мире

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе."Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена ​​в структуры ЕС от имени правительства", — заявил политик на брифинге.По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, она должна была быть подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стан стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку, а президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля уже подписал просьбу о вступлении.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

грузия, евросоюз, в мире, ираклий гарибашвили