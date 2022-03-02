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Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз
Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 02.03.2022
Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз
Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:20
2022-03-02T21:04
грузия
евросоюз
в мире
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе."Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена ​​в структуры ЕС от имени правительства", — заявил политик на брифинге.По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, она должна была быть подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стан стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку, а президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля уже подписал просьбу о вступлении.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html
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грузия, евросоюз, в мире, ираклий гарибашвили
19:20 02.03.2022 (обновлено: 21:04 02.03.2022)
 
Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз

Власти Грузии 3 марта подадут заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза

© Sputnik / Перейти в фотобанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
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Вид на Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
"Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена ​​в структуры ЕС от имени правительства", — заявил политик на брифинге.
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По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, она должна была быть подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.
"Однако, учитывая общий политический контекст и новую реальность, после консультаций с членами политсовета партии и в первую очередь с премьер-министром, политическая команда "Грузинской мечты" приняла политическое решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены в ЕС", — заключил Кобахидзе.
Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стан стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку, а президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля уже подписал просьбу о вступлении.
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