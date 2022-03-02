19:20 02.03.2022 (обновлено: 21:04 02.03.2022)
Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз
Власти Грузии 3 марта подадут заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза
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ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Правительство Грузии готово начать процедуру вступления в ЕС, следует из слов председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
"Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства", — заявил политик на брифинге.
По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, она должна была быть подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.
"Однако, учитывая общий политический контекст и новую реальность, после консультаций с членами политсовета партии и в первую очередь с премьер-министром, политическая команда "Грузинской мечты" приняла политическое решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены в ЕС", — заключил Кобахидзе.
Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стан стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку, а президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля уже подписал просьбу о вступлении.
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