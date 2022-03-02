10:48 02.03.2022 (обновлено: 11:11 02.03.2022)
Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны
Президент Грузии Зурабишвили призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны в организацию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза.
Как заявила Зурабишвили в интервью британской газете Financial Times, события на Украине создали "окно возможности" для ЕС, чтобы принять соседние страны, которые стремятся стать частью союза.
2 марта, 08:00Киев поссорился с Грузией из-за антироссийских санкций
"Нам не нужно наводить (РФ) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает... (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи", - заявила президент Грузии.
Зурабишвили приветствовала возникновение "сильной Европы" на фоне ситуации на Украине, однако отметила, что ЕС не смог проявить такую же решимость после конфликта в Грузии в 2008 году.
"Мы ждали также долго, как и Украина... Мы на одном пути, с нами нужно считаться... Нас не должны забывать", - добавила она.
Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стран стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в ЕС, а Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
28 февраля, 11:59В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России