https://ria.ru/20220302/gruziya-1775990783.html

Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны

Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны - РИА Новости, 02.03.2022

Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:48

2022-03-02T10:48

2022-03-02T11:11

в мире

владимир зеленский

владимир путин

молдавия

россия

грузия

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754319471_197:436:3062:2048_1920x0_80_0_0_cd2726a9406f38e0cedcc9f824f6833c.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза.Как заявила Зурабишвили в интервью британской газете Financial Times, события на Украине создали "окно возможности" для ЕС, чтобы принять соседние страны, которые стремятся стать частью союза."Нам не нужно наводить (РФ) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает... (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи", - заявила президент Грузии.Зурабишвили приветствовала возникновение "сильной Европы" на фоне ситуации на Украине, однако отметила, что ЕС не смог проявить такую же решимость после конфликта в Грузии в 2008 году."Мы ждали также долго, как и Украина... Мы на одном пути, с нами нужно считаться... Нас не должны забывать", - добавила она.Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стран стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в ЕС, а Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html

молдавия

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, молдавия, россия, грузия, саломе зурабишвили