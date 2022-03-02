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Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны
Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны - РИА Новости, 02.03.2022
Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:48
2022-03-02T11:11
в мире
владимир зеленский
владимир путин
молдавия
россия
грузия
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза.Как заявила Зурабишвили в интервью британской газете Financial Times, события на Украине создали "окно возможности" для ЕС, чтобы принять соседние страны, которые стремятся стать частью союза."Нам не нужно наводить (РФ) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает... (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи", - заявила президент Грузии.Зурабишвили приветствовала возникновение "сильной Европы" на фоне ситуации на Украине, однако отметила, что ЕС не смог проявить такую же решимость после конфликта в Грузии в 2008 году."Мы ждали также долго, как и Украина... Мы на одном пути, с нами нужно считаться... Нас не должны забывать", - добавила она.Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стран стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в ЕС, а Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, молдавия, россия, грузия, саломе зурабишвили
10:48 02.03.2022 (обновлено: 11:11 02.03.2022)
 
Президент Грузии призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны

Президент Грузии Зурабишвили призвала ЕС ускорить шаги по принятию страны в организацию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕС надо ускорить шаги по принятию страны в состав союза.
Как заявила Зурабишвили в интервью британской газете Financial Times, события на Украине создали "окно возможности" для ЕС, чтобы принять соседние страны, которые стремятся стать частью союза.
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"Нам не нужно наводить (РФ) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает... (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи", - заявила президент Грузии.
Зурабишвили приветствовала возникновение "сильной Европы" на фоне ситуации на Украине, однако отметила, что ЕС не смог проявить такую же решимость после конфликта в Грузии в 2008 году.
"Мы ждали также долго, как и Украина... Мы на одном пути, с нами нужно считаться... Нас не должны забывать", - добавила она.
Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", где подчеркивается стремление этих стран стать членами ЕС. При этом Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в ЕС, а Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМолдавияРоссияГрузияСаломе Зурабишвили
 
 
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