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В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ
Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:52
2022-03-02T18:52
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы."Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии. Если законопроект будет принят, совершившим госизмену и диверсантам будет грозить пожизненное заключение", - передает издание "Страна.ua".На данный момент за госизмену уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде 12 – 15 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html
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верховная рада украины, украина, в мире, россия, донбасс
18:52 02.03.2022
 
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ

Страна.ua: в Раде предложили давать пожизненное лишение свободы за госизмену

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы.
"Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии. Если законопроект будет принят, совершившим госизмену и диверсантам будет грозить пожизненное заключение", - передает издание "Страна.ua".
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Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену
На данный момент за госизмену уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде 12 – 15 лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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