https://ria.ru/20220302/gosizmena-1776111920.html

В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ

В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2022

В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ

Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:52

2022-03-02T18:52

2022-03-02T18:52

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы."Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии. Если законопроект будет принят, совершившим госизмену и диверсантам будет грозить пожизненное заключение", - передает издание "Страна.ua".На данный момент за госизмену уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде 12 – 15 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html

https://ria.ru/20220228/arest-1775587997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

верховная рада украины, украина, в мире, россия, донбасс