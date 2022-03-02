https://ria.ru/20220302/gosizmena-1776111920.html
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ
Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:52
2022-03-02T18:52
2022-03-02T18:52
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховная Рада Украины рассматривает ужесточение ответственности за госизмену, предлагает давать пожизненное лишение свободы."Правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект об усилении уголовной ответственности за госизмену и диверсии. Если законопроект будет принят, совершившим госизмену и диверсантам будет грозить пожизненное заключение", - передает издание "Страна.ua".На данный момент за госизмену уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде 12 – 15 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, украина, в мире, россия, донбасс
В Раде рассматривают ужесточение ответственности за госизмену, сообщили СМИ
Страна.ua: в Раде предложили давать пожизненное лишение свободы за госизмену