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Вопрос гарантий будет оставаться ключевым для России, заявили в МИД
Вопрос гарантий будет оставаться ключевым для России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2022
Вопрос гарантий будет оставаться ключевым для России, заявили в МИД
Вопрос гарантий безопасности будет оставаться ключевым для России, если он будет решен, тогда можно будет думать о новой архитектуре отношений с НАТО, заявил... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:41
2022-03-02T15:41
александр грушко
владимир путин
россия
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос гарантий безопасности будет оставаться ключевым для России, если он будет решен, тогда можно будет думать о новой архитектуре отношений с НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Для нас если говорить долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий, он будет оставаться ключевым на обозримую, необозримую перспективу. Если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".РФ предупреждала Запад много раз, что обещание НАТО принять Украину - это тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы предупреждали (Запад) много раз, что это (обещание НАТО принять Украину) тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, и ситуацию надо коренным образом менять", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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александр грушко, владимир путин, россия, украина, нато, в мире
15:41 02.03.2022
 
Вопрос гарантий будет оставаться ключевым для России, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: вопрос гарантий безопасности будет оставаться ключевым для России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вопрос гарантий безопасности будет оставаться ключевым для России, если он будет решен, тогда можно будет думать о новой архитектуре отношений с НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Для нас если говорить долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий, он будет оставаться ключевым на обозримую, необозримую перспективу. Если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
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РФ предупреждала Запад много раз, что обещание НАТО принять Украину - это тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы предупреждали (Запад) много раз, что это (обещание НАТО принять Украину) тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, и ситуацию надо коренным образом менять", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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