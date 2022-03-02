https://ria.ru/20220302/feyki-1776107363.html
В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу
В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу - РИА Новости, 02.03.2022
В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу
Законопроект лишении свободы за фейки про ВС РФ, могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:31
2022-03-02T18:31
2022-03-02T19:04
василий пискарев
госдума рф
вооруженные силы рф
россия
общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Законопроект лишении свободы за фейки про ВС РФ, могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что уголовную ответственность за фейки про ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других иностранных государств, который уже принят Госдумой в первом чтении. Позднее Бессарабов сообщил, что соответствующие нормы также будут прописаны и в КоАП."Завтра комитет, а послезавтра рассмотрим эти законопроекты на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях ", - сказал Бессарабов."Завтра мы рассмотрим два законопроекта, один вносит поправки в уголовный кодекс по фейкам, другой - в административный. Мы будем рассматривать их во втором чтении поправками, потому что у нас ранее были законопроекты со схожей тематикой", - сказал Бессарабов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, общество
18:31 02.03.2022 (обновлено: 19:04 02.03.2022)
В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу
Депутат Бессарабов: закон о наказании за фейки про военных могут принять в ГД в пятницу
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Законопроект лишении свободы за фейки про ВС РФ, могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
заявил, что уголовную ответственность за фейки про ВС РФ
пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США
и других иностранных государств, который уже принят Госдумой
в первом чтении. Позднее Бессарабов сообщил, что соответствующие нормы также будут прописаны и в КоАП.
"Завтра комитет, а послезавтра рассмотрим эти законопроекты на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях ", - сказал Бессарабов.
"Завтра мы рассмотрим два законопроекта, один вносит поправки в уголовный кодекс по фейкам, другой - в административный. Мы будем рассматривать их во втором чтении поправками, потому что у нас ранее были законопроекты со схожей тематикой", - сказал Бессарабов.