https://ria.ru/20220302/feyki-1776107363.html

В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу

В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу - РИА Новости, 02.03.2022

В ГД допустили принятие закона о наказании за фейки про военных в пятницу

Законопроект лишении свободы за фейки про ВС РФ, могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:31

2022-03-02T18:31

2022-03-02T19:04

василий пискарев

госдума рф

вооруженные силы рф

россия

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Законопроект лишении свободы за фейки про ВС РФ, могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что уголовную ответственность за фейки про ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других иностранных государств, который уже принят Госдумой в первом чтении. Позднее Бессарабов сообщил, что соответствующие нормы также будут прописаны и в КоАП."Завтра комитет, а послезавтра рассмотрим эти законопроекты на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях ", - сказал Бессарабов."Завтра мы рассмотрим два законопроекта, один вносит поправки в уголовный кодекс по фейкам, другой - в административный. Мы будем рассматривать их во втором чтении поправками, потому что у нас ранее были законопроекты со схожей тематикой", - сказал Бессарабов.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775658153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

василий пискарев, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, общество