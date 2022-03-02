https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России - РИА Новости, 02.03.2022
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России
Ситуация у здания посольства РФ в Эквадоре неспокойная, каждый день собираются группы протестующих, были попытки напасть на машину дипмиссии, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:09
2022-03-02T21:09
2022-03-02T21:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Ситуация у здания посольства РФ в Эквадоре неспокойная, каждый день собираются группы протестующих, были попытки напасть на машину дипмиссии, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан."Собираются у посольства по 10-15 человек каждый день, приходят с кастрюлями и сковородками (стук в кастрюли - традиционная форма выражения протеста в Латинской Америке - ред.), включают сирену воздушной тревоги, кричат неприличные лозунги на русском и испанском, на украинском не "розмовляють", видимо, это украинцы, давно уехавшие в Эквадор и забывшие "ридну мову". Оскорбляют нас всячески, призывают уволиться с российской госслужбы", - сказал дипломат."Неспокойно, были попытки добежать до забора посольства. Шумят с десяти утра до двух часов дня, половину рабочего времени мы заблокированы. Была пара попыток напасть на машину, ударить ее сковородками и кастрюлями", - добавил Спринчан.Он отметил, что сотрудники дипмиссии стараются не провоцировать протестующих - "ждем, когда они разойдутся". "На среду по соцсетям созывают молодежь, эквадорцев. Посмотрим", - отметил посол.Дипломат сообщил, что посольство написало ноту в МИД, связалось с полицией, у здания круглосуточно стоит охрана.Заявлений о притеснениях со стороны российских граждан не поступало. "Хотя нас спрашивают, что делать и как себя вести. Мы им говорим - старайтесь не давать повод, не провоцировать, не вступайте в идеологические и политические дискуссии, оставьте это нам", - сказал Спринчан.Сам посол достаточно активно разъясняет в местных СМИ, в контактах с эквадорскими партнёрами истинное положение дел на Украине.
https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776136730.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, россия
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России
Посол России в Эквадоре Спринчан заявил о попытке нападения на машину дипмиссии
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Ситуация у здания посольства РФ в Эквадоре неспокойная, каждый день собираются группы протестующих, были попытки напасть на машину дипмиссии, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
"Собираются у посольства по 10-15 человек каждый день, приходят с кастрюлями и сковородками (стук в кастрюли - традиционная форма выражения протеста в Латинской Америке
- ред.), включают сирену воздушной тревоги, кричат неприличные лозунги на русском и испанском, на украинском не "розмовляють", видимо, это украинцы, давно уехавшие в Эквадор
и забывшие "ридну мову". Оскорбляют нас всячески, призывают уволиться с российской госслужбы", - сказал дипломат.
"Неспокойно, были попытки добежать до забора посольства. Шумят с десяти утра до двух часов дня, половину рабочего времени мы заблокированы. Была пара попыток напасть на машину, ударить ее сковородками и кастрюлями", - добавил Спринчан.
Он отметил, что сотрудники дипмиссии стараются не провоцировать протестующих - "ждем, когда они разойдутся". "На среду по соцсетям созывают молодежь, эквадорцев. Посмотрим", - отметил посол.
Дипломат сообщил, что посольство написало ноту в МИД, связалось с полицией, у здания круглосуточно стоит охрана.
Заявлений о притеснениях со стороны российских граждан не поступало. "Хотя нас спрашивают, что делать и как себя вести. Мы им говорим - старайтесь не давать повод, не провоцировать, не вступайте в идеологические и политические дискуссии, оставьте это нам", - сказал Спринчан.
Сам посол достаточно активно разъясняет в местных СМИ, в контактах с эквадорскими партнёрами истинное положение дел на Украине
.