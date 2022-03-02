https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html

В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России

В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России - РИА Новости, 02.03.2022

В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России

Ситуация у здания посольства РФ в Эквадоре неспокойная, каждый день собираются группы протестующих, были попытки напасть на машину дипмиссии, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:09

2022-03-02T21:09

2022-03-02T21:09

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эквадор

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Ситуация у здания посольства РФ в Эквадоре неспокойная, каждый день собираются группы протестующих, были попытки напасть на машину дипмиссии, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан."Собираются у посольства по 10-15 человек каждый день, приходят с кастрюлями и сковородками (стук в кастрюли - традиционная форма выражения протеста в Латинской Америке - ред.), включают сирену воздушной тревоги, кричат неприличные лозунги на русском и испанском, на украинском не "розмовляють", видимо, это украинцы, давно уехавшие в Эквадор и забывшие "ридну мову". Оскорбляют нас всячески, призывают уволиться с российской госслужбы", - сказал дипломат."Неспокойно, были попытки добежать до забора посольства. Шумят с десяти утра до двух часов дня, половину рабочего времени мы заблокированы. Была пара попыток напасть на машину, ударить ее сковородками и кастрюлями", - добавил Спринчан.Он отметил, что сотрудники дипмиссии стараются не провоцировать протестующих - "ждем, когда они разойдутся". "На среду по соцсетям созывают молодежь, эквадорцев. Посмотрим", - отметил посол.Дипломат сообщил, что посольство написало ноту в МИД, связалось с полицией, у здания круглосуточно стоит охрана.Заявлений о притеснениях со стороны российских граждан не поступало. "Хотя нас спрашивают, что делать и как себя вести. Мы им говорим - старайтесь не давать повод, не провоцировать, не вступайте в идеологические и политические дискуссии, оставьте это нам", - сказал Спринчан.Сам посол достаточно активно разъясняет в местных СМИ, в контактах с эквадорскими партнёрами истинное положение дел на Украине.

https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776136730.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, эквадор, россия