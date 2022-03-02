В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста
В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста, возбуждено дело
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Средней Азии за публичные призывы в интернете к террористической деятельности.
"Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Иностранец арестован и находится под стражей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, злоумышленник, проникшись идеями радикального ислама, призывал к терроризму. Кроме того, он размещал в Сети материалы в интересах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, которые содержали признаки оправдания террористической деятельности в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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