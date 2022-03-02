https://ria.ru/20220302/ekstremizm-1775959362.html

В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста

В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста - РИА Новости, 02.03.2022

В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста

Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T04:56

2022-03-02T04:56

2022-03-02T04:56

происшествия

россия

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хабаровск

хабаровский край

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.Отмечается, что в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Средней Азии за публичные призывы в интернете к террористической деятельности.По версии следствия, злоумышленник, проникшись идеями радикального ислама, призывал к терроризму. Кроме того, он размещал в Сети материалы в интересах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, которые содержали признаки оправдания террористической деятельности в Сирии.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/fsb-1603970404.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

происшествия, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край