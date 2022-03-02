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В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста
В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста - РИА Новости, 02.03.2022
В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста
Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T04:56
2022-03-02T04:56
происшествия
россия
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.Отмечается, что в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Средней Азии за публичные призывы в интернете к террористической деятельности.По версии следствия, злоумышленник, проникшись идеями радикального ислама, призывал к терроризму. Кроме того, он размещал в Сети материалы в интересах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, которые содержали признаки оправдания террористической деятельности в Сирии.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/fsb-1603970404.html
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средняя азия
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происшествия, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край
04:56 02.03.2022
 
В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста

В Хабаровске арестовали призывавшего к терроризму иностранца-экстремиста, возбуждено дело

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ во время задержания. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Призывавший к террору 20-летний иностранец-приверженец экстремистской идеологии арестован в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Средней Азии за публичные призывы в интернете к террористической деятельности.
"Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Иностранец арестован и находится под стражей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, злоумышленник, проникшись идеями радикального ислама, призывал к терроризму. Кроме того, он размещал в Сети материалы в интересах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, которые содержали признаки оправдания террористической деятельности в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияРоссияСредняя АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскХабаровский край
 
 
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