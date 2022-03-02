18:06 02.03.2022 (обновлено: 18:18 02.03.2022)
В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*
В ДНР сообщили о ликвидации части боевиков "Правого сектора"* на Мариупольском направлении
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области
Сотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе наступательной операции, рассказал в среду журналистам боец ДНР.
"Мы сейчас держим в руках флаг "Правого сектора"*. Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит "правосеки" уничтожены ", - сказал журналистам боец Народной милиции ДНР. Численность уничтоженного отряда не уточнялась.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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