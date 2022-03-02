https://ria.ru/20220302/dnr-1776102936.html

В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*

В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*

Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:06

2022-03-02T18:06

2022-03-02T18:18

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе наступательной операции, рассказал в среду журналистам боец ДНР."Мы сейчас держим в руках флаг "Правого сектора"*. Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит "правосеки" уничтожены ", - сказал журналистам боец Народной милиции ДНР. Численность уничтоженного отряда не уточнялась.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия