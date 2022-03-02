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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1776102936.html
В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*
В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*
Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:06
2022-03-02T18:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе наступательной операции, рассказал в среду журналистам боец ДНР."Мы сейчас держим в руках флаг "Правого сектора"*. Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит "правосеки" уничтожены ", - сказал журналистам боец Народной милиции ДНР. Численность уничтоженного отряда не уточнялась.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
18:06 02.03.2022 (обновлено: 18:18 02.03.2022)
 
В ДНР сообщили об уничтожении части боевиков "Правого сектора"*

В ДНР сообщили о ликвидации части боевиков "Правого сектора"* на Мариупольском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области
Сотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник народной милиции ДНР в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор"* в ходе наступательной операции, рассказал в среду журналистам боец ДНР.
"Мы сейчас держим в руках флаг "Правого сектора"*. Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит "правосеки" уничтожены ", - сказал журналистам боец Народной милиции ДНР. Численность уничтоженного отряда не уточнялась.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:30
"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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