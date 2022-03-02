https://ria.ru/20220302/dnr-1775972089.html

Украинские войска 41 раз открывали огонь за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска 41 раз открывали огонь за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска 41 раз открывали огонь за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя, 30 ранены, атакам... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:07

2022-03-02T09:07

2022-03-02T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

старомихайловка

зайцево

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя, 30 ранены, атакам поверглись 33 объекта гражданской инфраструктуры, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ. Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Зайцево (южное), Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Доломитное, Верхнеторецкое (южное), Озеряновка, Васильевка, Старомихайловка, Александровка, Донецк, Луганское, Еленовка, Докучаевск. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 434 единицы", - говорится в сообщении.Кроме того, за прошедшие сутки погибли четыре и ранены 30 мирных жителей, повреждены 125 домостроений и 25 единиц гражданского транспорта на горловском и донецком направлениях."Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 33 объекта гражданской инфраструктуры", - уточняет организация.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

старомихайловка

зайцево

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, старомихайловка, зайцево, вооруженные силы рф