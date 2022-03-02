https://ria.ru/20220302/diplomatiya-1775957347.html

Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине

Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине

Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T03:31

2022-03-02T03:31

2022-03-02T03:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

сша

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины.Отрывки из выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома. Выступление намечено на 05.00 мск.Байден намерен заявить, что если не остановить нынешнюю агрессию, начнется хаос. "Цена и угрозы для Америки и мира возрастут", - говорится в речи."Поэтому был создан альянс НАТО, чтобы защищать мир и стабильность в Европе после Второй мировой войны", - говорится в тексте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ssha-1775956733.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

донецкая народная республика

сша

россия

луганская народная республика

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, нато, луганская народная республика, украина, джо байден