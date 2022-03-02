https://ria.ru/20220302/diplomatiya-1775957347.html
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине
Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:31
2022-03-02T03:31
2022-03-02T03:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины.Отрывки из выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома. Выступление намечено на 05.00 мск.Байден намерен заявить, что если не остановить нынешнюю агрессию, начнется хаос. "Цена и угрозы для Америки и мира возрастут", - говорится в речи."Поэтому был создан альянс НАТО, чтобы защищать мир и стабильность в Европе после Второй мировой войны", - говорится в тексте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/ssha-1775956733.html
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, нато, луганская народная республика, украина, джо байден
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине
Президент США Байден: Россия отвергла дипломатические усилия по Украине