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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине
Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:31
2022-03-02T03:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины.Отрывки из выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома. Выступление намечено на 05.00 мск.Байден намерен заявить, что если не остановить нынешнюю агрессию, начнется хаос. "Цена и угрозы для Америки и мира возрастут", - говорится в речи."Поэтому был создан альянс НАТО, чтобы защищать мир и стабильность в Европе после Второй мировой войны", - говорится в тексте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ssha-1775956733.html
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, нато, луганская народная республика, украина, джо байден
03:31 02.03.2022
 
Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия по Украине

Президент США Байден: Россия отвергла дипломатические усилия по Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия отвергла дипломатические усилия в разрешении ситуации вокруг Украины.

"Война (президента РФ Владимира) Путина была преднамеренной и неспровоцированной, он отверг дипломатические усилия. Он думал, Запад и НАТО не ответят, думал, что сможет разделить нас. Путин ошибался. Мы были готовы", — говорится в обращении Байдена к конгрессу.

Отрывки из выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома. Выступление намечено на 05.00 мск.
Байден намерен заявить, что если не остановить нынешнюю агрессию, начнется хаос. "Цена и угрозы для Америки и мира возрастут", - говорится в речи.
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"Поэтому был создан альянс НАТО, чтобы защищать мир и стабильность в Европе после Второй мировой войны", - говорится в тексте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСШАРоссияНАТОЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДжо Байден
 
 
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