https://ria.ru/20220302/detsad-1776051124.html

В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР

В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.03.2022

В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР

В реабилитационно-оздоровительном центре "Клен", расположенном в Задонском районе Липецкой области, начали работу дошкольные группы для детей из Луганска и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:40

2022-03-02T14:40

2022-03-02T14:40

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

липецкая область

игорь артамонов

признание днр и лнр в россии

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В реабилитационно-оздоровительном центре "Клен", расположенном в Задонском районе Липецкой области, начали работу дошкольные группы для детей из Луганска и Донецка, посещать их будут 20 детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, режим в этом детском саду ничем не будет отличаться от обычного детсада: дети будут заниматься дважды в день, гулять, играть, питаться и спать. С теми, кто в этом году пойдет в первый класс, педагоги будут заниматься индивидуально. Чтобы разнообразить досуг детей, власти региона закупили развивающие книги, конструкторы, пазлы, игрушки.Он также сообщил, что 1 марта к обучению приступили и школьники, которые живут в центре "Клён". Более 100 детей зачислены в гимназию "Новое поколение", куда их ежедневно будет доставлять специальный транспорт.По словам Артамонова, всего сейчас в центре "Клён" живут более 300 беженцев, но подготовлены и резервные места.

https://ria.ru/20220301/olimpiada-1775893376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, липецкая область, игорь артамонов, признание днр и лнр в россии