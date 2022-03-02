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В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР
В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.03.2022
В Липецкой области открыли детский сад для детей из ЛНР и ДНР
В реабилитационно-оздоровительном центре "Клен", расположенном в Задонском районе Липецкой области, начали работу дошкольные группы для детей из Луганска и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:40
2022-03-02T14:40
2022-03-02T14:40
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
липецкая область
игорь артамонов
признание днр и лнр в россии
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В реабилитационно-оздоровительном центре "Клен", расположенном в Задонском районе Липецкой области, начали работу дошкольные группы для детей из Луганска и Донецка, посещать их будут 20 детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, режим в этом детском саду ничем не будет отличаться от обычного детсада: дети будут заниматься дважды в день, гулять, играть, питаться и спать. С теми, кто в этом году пойдет в первый класс, педагоги будут заниматься индивидуально. Чтобы разнообразить досуг детей, власти региона закупили развивающие книги, конструкторы, пазлы, игрушки.Он также сообщил, что 1 марта к обучению приступили и школьники, которые живут в центре "Клён". Более 100 детей зачислены в гимназию "Новое поколение", куда их ежедневно будет доставлять специальный транспорт.По словам Артамонова, всего сейчас в центре "Клён" живут более 300 беженцев, но подготовлены и резервные места.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, липецкая область, игорь артамонов, признание днр и лнр в россии
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В реабилитационно-оздоровительном центре "Клен", расположенном в Задонском районе Липецкой области, начали работу дошкольные группы для детей из Луганска и Донецка, посещать их будут 20 детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, режим в этом детском саду ничем не будет отличаться от обычного детсада: дети будут заниматься дважды в день, гулять, играть, питаться и спать. С теми, кто в этом году пойдет в первый класс, педагоги будут заниматься индивидуально. Чтобы разнообразить досуг детей, власти региона закупили развивающие книги, конструкторы, пазлы, игрушки.
"Прежде всего, мы стремимся обеспечить нормальные условия жизни прибывшим в наш регион жителям Донбасса
. В трудную минуту людей, вынужденных покинуть свои дома, поддерживают психологи, волонтеры доставляют гуманитарную помощь от липчан, для детей организовано обучение", - сказал Артамонов.
Он также сообщил, что 1 марта к обучению приступили и школьники, которые живут в центре "Клён". Более 100 детей зачислены в гимназию "Новое поколение", куда их ежедневно будет доставлять специальный транспорт.
По словам Артамонова, всего сейчас в центре "Клён" живут более 300 беженцев, но подготовлены и резервные места.