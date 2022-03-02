https://ria.ru/20220302/chernogoriya-1775949853.html

МИД Черногории запустил процесс закрытия неба для российских самолетов

МИД Черногории запустил процесс закрытия неба для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022

МИД Черногории запустил процесс закрытия неба для российских самолетов

Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России из-за ее... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:00

2022-03-02T00:00

2022-03-02T00:00

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черногория

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санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России из-за ее военной операции на Украине, сообщил МИД страны.Власти Черногории во вторник сообщили о присоединении ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине. Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля."В соответствии с мерами ЕС Черногория запустила процедуру для принятия решения о закрытии воздушного пространства для российских самолетов", - говорится в заявлении МИД, сроки возможного принятия решения не уточняются.Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19.Вместе с тем власти Черногории заявили во вторник, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпанией To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, черногория, украина, санкции в отношении россии