https://ria.ru/20220302/bolgariya-1776017426.html

Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности

Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности - РИА Новости, 02.03.2022

Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности

Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:31

2022-03-02T12:31

2022-03-02T12:47

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в заявлении ведомства."В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

https://ria.ru/20201218/ssha-1589989255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, болгария, россия