https://ria.ru/20220302/bolgariya-1776017426.html
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности - РИА Новости, 02.03.2022
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности
Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:31
2022-03-02T12:31
2022-03-02T12:47
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в заявлении ведомства."В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
https://ria.ru/20201218/ssha-1589989255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия
12:31 02.03.2022 (обновлено: 12:47 02.03.2022)
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности
Болгария заподозрила россиянина, обладающего дипиммунитетом, в разведдеятельности