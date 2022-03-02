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Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности - РИА Новости, 02.03.2022
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности
Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:31
2022-03-02T12:47
в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в заявлении ведомства."В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
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в мире, болгария, россия
12:31 02.03.2022 (обновлено: 12:47 02.03.2022)
 
Болгария заподозрила россиянина в разведдеятельности

Болгария заподозрила россиянина, обладающего дипиммунитетом, в разведдеятельности

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости
Российский паспорт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прокуратура Болгарии утверждает, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, якобы осуществлял в стране разведывательную деятельность, говорится в заявлении ведомства.
"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
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