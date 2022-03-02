https://ria.ru/20220302/biznes-1776075349.html

Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи

Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи - РИА Новости, 02.03.2022

Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи

Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:17

2022-03-02T16:17

2022-03-02T16:17

липецкая область

игорь артамонов

оаэ

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже договорилась о переговорах по отдельным направлениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состав делегации от региона вошли представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве технических масел и смазочных материалов, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, а также детских игрушек.Губернатор отметил, что в ходе первого дня работы липецкие предприниматели договорились с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ о проведении последующих встреч и переговоров в формате В2В по конкретным направлениям отраслей."Наращиванию экспорта в области уделяется особое внимание. Мы имеем значительный потенциал в этой сфере, чтобы заинтересовать наших партнеров", - заявил Артамонов.

https://ria.ru/20220218/zdravookhranenie-1773570614.html

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

игорь артамонов, оаэ