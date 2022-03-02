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Липецкая область
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Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи
Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи - РИА Новости, 02.03.2022
Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи
Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:17
2022-03-02T16:17
липецкая область
игорь артамонов
оаэ
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже договорилась о переговорах по отдельным направлениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состав делегации от региона вошли представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве технических масел и смазочных материалов, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, а также детских игрушек.Губернатор отметил, что в ходе первого дня работы липецкие предприниматели договорились с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ о проведении последующих встреч и переговоров в формате В2В по конкретным направлениям отраслей."Наращиванию экспорта в области уделяется особое внимание. Мы имеем значительный потенциал в этой сфере, чтобы заинтересовать наших партнеров", - заявил Артамонов.
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игорь артамонов, оаэ
16:17 02.03.2022
 

Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже договорилась о переговорах по отдельным направлениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в состав делегации от региона вошли представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве технических масел и смазочных материалов, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, а также детских игрушек.
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Губернатор отметил, что в ходе первого дня работы липецкие предприниматели договорились с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ о проведении последующих встреч и переговоров в формате В2В по конкретным направлениям отраслей.
"Наращиванию экспорта в области уделяется особое внимание. Мы имеем значительный потенциал в этой сфере, чтобы заинтересовать наших партнеров", - заявил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОАЭ
 
 
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