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Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи
Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи - РИА Новости, 02.03.2022
Бизнес Липецкой области и ОАЭ устанавливают деловые связи
Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:17
2022-03-02T16:17
2022-03-02T16:17
липецкая область
игорь артамонов
оаэ
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже договорилась о переговорах по отдельным направлениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состав делегации от региона вошли представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве технических масел и смазочных материалов, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, а также детских игрушек.Губернатор отметил, что в ходе первого дня работы липецкие предприниматели договорились с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ о проведении последующих встреч и переговоров в формате В2В по конкретным направлениям отраслей."Наращиванию экспорта в области уделяется особое внимание. Мы имеем значительный потенциал в этой сфере, чтобы заинтересовать наших партнеров", - заявил Артамонов.
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оаэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, оаэ
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости
. Делегация предпринимателей из Липецкой области, находящаяся с деловым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью установления делового сотрудничества, уже договорилась о переговорах по отдельным направлениям, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в состав делегации от региона вошли представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве технических масел и смазочных материалов, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, а также детских игрушек.
Губернатор отметил, что в ходе первого дня работы липецкие предприниматели договорились с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ о проведении последующих встреч и переговоров в формате В2В по конкретным направлениям отраслей.
"Наращиванию экспорта в области уделяется особое внимание. Мы имеем значительный потенциал в этой сфере, чтобы заинтересовать наших партнеров", - заявил Артамонов.